Urteil als „Signal“: Haft für junge Alkoraserin!

Nicht nur blau, sondern auch zu schnell

In den Morgenstunden ging es dann am Wörthersee entlang wieder retour nach Klagenfurt. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit: Statt 50 km/h hatte die unerfahrene Lenkerin 105 Stundenkilometer drauf. Bei der Unterführung von Bad Saag passierte es dann: „Ich habe mich umgedreht, bin mit den Reifen auf den Randstein gekommen, der ist geplatzt und dann war da schon die Mauer.“