Fiebrige Diskussion um Gesundheitsplan2040+

Wo sich Widerstand regt

In einigen Regionen regt sich Widerstand. Die „Krone“ berichtete ausführlich – über Ärger in Gmünd, Mistelbach oder auch die Streichung von elf Notarztstützpunkten von Raabs im Waldviertel bis Waidhofen an der Ybbs und Aspang-Markt. Dennoch sehen die politisch Verantwortlichen viele Verbesserungen – von effizienten Klinikverbänden (Wiener Neustadt-Hochegg, Korneuburg-Stockerau-Hollabrunn), der Einführung des „HerzMobils“ in Wiener Neustadt über eine Erstversorgungsambulanz im Landesklinikum Baden bis zur Verschiebung der Geburtshilfe vom Spital Klosterneuburg nach Tulln. Denn in Klosterneuburg ist damit Platz für das Projekt „HNÖ hilft“ freigeworden. Mehr als 80 Kinder konnten bereits operiert werden, die Wartezeiten für HNO-Operationen bei Kindern damit reduziert werden.