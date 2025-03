Weniger Krankenhäuser, mehr Ärzte?

Umbau in allen fünf Gesundheitsregionen

Umgebaut wird in allen fünf Gesundheitsregionen. Das Gerücht, dass „zwei Krankenhäuser pro Region“ geplant sind, stimmt so nicht. Aber in allen Regionen wird es zu Änderungen kommen. Im Kliniksegment trifft es das Weinviertel besonders stark. Allerdings sind die bestehenden Standorte so lange nicht betroffen, bis die neue Klinik „Süd-West“ errichtet ist – also zumindest 15 Jahre. Dann sollen aber auch Primärversorgungseinheiten und Ärztezentren eine bessere Versorgung gewährleisten.