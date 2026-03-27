ORF-Chefin Thurnher lässt nun alles durchleuchten

Thurnher, die am 12. März vom Stiftungsrat einstimmig zur interimistischen Generaldirektorin bestellt wurde, reagiert damit auf die zuletzt öffentlich diskutierten Causen rund um den ORF. Ziel sei es, rasch für Aufklärung, klare Verantwortlichkeiten und mehr Transparenz zu sorgen. „Vertrauen entsteht nur durch Transparenz und Konsequenz“, betonte Thurnher in einer Aussendung.