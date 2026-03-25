ORF-Chefposten wird früher ausgeschrieben

Der Medienminister reagierte auf die Kritik mit dem Verweis auf die Inseratenausgaben der schwarz-grünen Vorgängerregierung, welche auch die Grünen auf die Spitze getrieben hätten. „Und wir haben es beendet“, so Babler. NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter bedauerte, dass die Grünen nicht für mehr Transparenz stimmen würden. Das Problem der Inserate in Salzburg könne man auch über eine Abschaffung der Kammer-Zwangsmitgliedschaft lösen, wiederholte sie eine alte pinke Forderung. Die EU-Regeln für politische Werbung würden zu mehr Transparenz und mehr Fairness in der politischen Kommunikation führen, meinte auch die ÖVP-Abgeordnete Johanna Jachs.