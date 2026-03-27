Stadt bestellt Bäume für Neugestaltung in Holland

Warum Linz seine neuen Bäume für den Martin-Luther-Platz nicht in der Region bestellt, sorgt für politische Aufregung. Eine Entscheidung im Stadtsenat wirft Fragen auf – nicht nur zur Vergabe, sondern auch zur Glaubwürdigkeit in Sachen Klimaschutz. VP-Klubobfrau Michaela Sommer übt scharfe Kritik. Was hinter dem Fall steckt.
Langsam könnte man schon meinen: Die Linzer Politik-Granden sehen die wahren Probleme der Stadt vor lauter Bäumen nicht. Dennoch sorgt eine Bestellung Letzterer mal wieder für Diskussionen.
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