Herzige Geburtstagsgrüße: Prinz François ist drei!

Zum dritten Geburtstag von Prinz François hat das großherzogliche Paar Guillaume und Stéphanie neue Fotos ihres jüngsten Sohnes veröffentlicht – und die sind so entzückend, wie man es von dem kleinen Sonnenschein erwartet.
Auf den frischen Aufnahmen strahlt der kleine Prinz mit der Frühlingssonne um die Wette.
In einem blauen Strickpullover mit Norwegermuster, weißem Hemd und dunkler Hose posiert François im Schlosspark – charmant, fröhlich und voller Energie.
Narzisse in der Hand
Besonders süß: Auf einem Foto hält er eine gelbe Narzisse fest in der Hand, als hätte er sie gerade stolz entdeckt.
Spiel-Spaß im Sandkasten
Doch am meisten Spaß hatte der Dreijährige offenbar im Sandkasten. Mit buntem Sandspielzeug buddelt er begeistert im Sand – und seine Kleidung verrät, dass er sich dabei so richtig ausgetobt hat. Ein echter Wirbelwind eben.
Ein Blick zurück: Die ersten Jahre des kleinen Prinzen
Prinz François wurde am 27. März 2023 um 10:04 Uhr im Grande-Duchesse Charlotte State Maternity Hospital geboren. Mit 53 Zentimetern und knapp 3,6 Kilogramm brachte er beste Voraussetzungen für einen gesunden Start ins Leben mit.
Als zweiter Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie rückte er bei seiner Geburt auf Platz drei der luxemburgischen Thronfolge.
Seine Taufe in Fischbach
Am 3. Juni 2023 wurde François in der Kirche von Fischbach getauft. Die Zeremonie leitete Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg. Für die Taufpatenschaft wählten die Eltern zwei enge Familienmitglieder: Prinzessin Alexandra, die Schwester des Erbgroßherzogs, sowie Christian de Lannoy, den Bruder der Erbgroßherzogin.
Ein kleiner Prinz, der Herzen erobert
Mit seinen fröhlichen Augen, seinem offenen Lachen und seiner neugierigen Art zeigt François schon jetzt, dass er ein echter Publikumsliebling ist. Die neuen Fotos zum dritten Geburtstag beweisen einmal mehr, wie sehr der Mini-Royal die Herzen der Luxemburger – und vieler Royal-Fans weltweit – im Sturm erobert.
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