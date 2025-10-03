Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thronwechsel

Luxemburg heute eine Stunde ohne Herrscher!

Royals
03.10.2025 09:55
Luxemburgs Großherzog Henri (rechts) posiert vor seiner Abdankung mit Großherzogin Maria Teresa ...
Luxemburgs Großherzog Henri (rechts) posiert vor seiner Abdankung mit Großherzogin Maria Teresa (links)(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Königlicher Ausnahmezustand im Herzen Europas! Für exakt eine Stunde wird das kleine, reiche Luxemburg am Freitag ohne Herrscher sein – dann schwört Prinz Guillaume (43) vor der Abgeordnetenkammer seinen Eid und wird zum neuen Großherzog!

0 Kommentare

Nach 25 Jahren tritt der bisherige Großherzog Henri (70) um Punkt 10 Uhr zurück und übergibt das Zepter an seinen Sohn. Offiziell wird dieser aber erst nach dem Eid um 11 Uhr Großherzog sein, was bedeutet, dass Luxemburg eine Stunde ohne Herrscher ist.

Bilder der Ankunft der Gäste und des abdankenden Großherzogs Henri (rechts) und Großherzogin Maria Teresa:

Die luxemburgischen Ehrenstaatsminister Jacques Santer (rechts) und Jean-Claude Juncker (links)
Die luxemburgischen Ehrenstaatsminister Jacques Santer (rechts) und Jean-Claude Juncker (links)(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Luxemburgs Großherzog Henri (rechts) posiert mit Großherzogin Maria Teresa (Mitte) und dem ...
Luxemburgs Großherzog Henri (rechts) posiert mit Großherzogin Maria Teresa (Mitte) und dem Präsidenten des Europäischen Rates Antonio Costa bei ihrer Ankunft zur Abdankungszeremonie im Großherzoglichen Palast.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Luxemburgs Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa winken vor der Abdankung dem Volk.
Luxemburgs Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa winken vor der Abdankung dem Volk.(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)
Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa
Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa(Bild: AP/Omar Havana)
Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa
Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa
Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)
Der luxemburgische Premierminister Luc Frieden (links) und Hofmarschall Sasha Baillie
Der luxemburgische Premierminister Luc Frieden (links) und Hofmarschall Sasha Baillie(Bild: AP/Omar Havana)
Der luxemburgische Außenminister Xavier Bettel (rechts) und Hofmarschall Sasha Baillie
Der luxemburgische Außenminister Xavier Bettel (rechts) und Hofmarschall Sasha Baillie(Bild: AP/Omar Havana)

Neue Ära mit jüngstem Thronfolger
Mit der Zeremonie im Parlament und dem historischen Thron aus Schloss Berg beginnt für das einzige Großherzogtum der Welt eine neue Ära. 

Mit Guillaumes Krönung wird auch sein kleiner Sohn Charles (5) automatisch Erbgroßherzog – und ist damit der jüngste Thronfolger der Welt! Ein Mini-Prinz als Hoffnungsträger des ältesten Großherzogtums der Welt.

Auf Instagram zeigte das Großherzogpaar Fotos des 5. Geburtstages des kleinen Thronfolgers:

Staatschefs und Königspaare
Zur Zeremonie und einem Galadinner im Palast haben sich etliche Staatschefs aus Europa angesagt, darunter auch Königspaare. Königin Maxima und König Willem-Alexander sind mit Kronprinzessin Amalia angereist, das belgische Königspaar Mathilde und Phillipe mit Kronprinzessin Elisabeth. Aus Frankreich ist Emmanuel Macron mit Gattin Brigitte anwesend.

Der Palast veröffentlichte auf Instagram Bilder des historischen Throns, der restauriert und mit dem Monogramm des zukünftigen Großherzogs Guillaume versehen wurde:

Siebenter Souverän
Guillaume wird der siebente Souverän im Haus Luxemburg-Nassau sein. Der neue Großherzog ist ein echter Hochkaräter: Spricht fünf Sprachen, studierte Politik und Literatur, ist Oberst in der Armee.

Seit 2012 ist er mit Prinzessin Stéphanie verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Söhne: neben Thronfolger Charles noch Sohn François (2).

Lesen Sie auch:
Luxemburg bekommt ein neues Herrscherpaar – der Thronwechsel wird ein Mega-Event!
Mega-Royal-Event!
Halb Europa reist zum Thronwechsel nach Luxemburg
16.09.2025

Dreitätige Feierlichkeiten
Der 70-Jährige hatte den Thronwechsel bereits im vergangenen Jahr angekündigt und seinen Sohn zum Stellvertreter ernannt. Die Feierlichkeiten zum Thronwechsel, auf Luxemburgisch „Trounwiessel“, ziehen sich über drei Tage.

Am Samstag touren Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie durchs Land, am Abend gibt es eine große Party in Luxemburg-Stadt – mit Konzert und Drohnenshow. Am Sonntag steht ein Gottesdienst in der Kathedrale in der Hauptstadt auf dem Programm.

Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie
Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie(Bild: AP/Michael Probst)

Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog. Er nimmt repräsentative Aufgaben wahr. Zudem verkündet er Gesetze.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LuxemburgEuropaParlament
Instagram
Ausnahmezustand
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
234.749 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
209.601 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
178.699 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1024 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
832 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Mehr Royals
Thronwechsel
Luxemburg heute eine Stunde ohne Herrscher!
„Hätte ich es gewusst“
Kate entschuldigt sich für ihren neuesten Look
Prinz William gibt zu:
„Stress in der Familie überfordert mich manchmal“
Unbezahlte Rechnungen
Fahrverbot! Marius Borg Høibys BMW wurde gepfändet
„Sie hielt Archie ...“
Sussexes teilen berührende Erinnerung an Goodall
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf