Luxemburg heute eine Stunde ohne Herrscher!

Königlicher Ausnahmezustand im Herzen Europas! Für exakt eine Stunde wird das kleine, reiche Luxemburg am Freitag ohne Herrscher sein – dann schwört Prinz Guillaume (43) vor der Abgeordnetenkammer seinen Eid und wird zum neuen Großherzog!
Nach 25 Jahren tritt der bisherige Großherzog Henri (70) um Punkt 10 Uhr zurück und übergibt das Zepter an seinen Sohn. Offiziell wird dieser aber erst nach dem Eid um 11 Uhr Großherzog sein, was bedeutet, dass Luxemburg eine Stunde ohne Herrscher ist.
Bilder der Ankunft der Gäste und des abdankenden Großherzogs Henri (rechts) und Großherzogin Maria Teresa:
Neue Ära mit jüngstem Thronfolger
Mit der Zeremonie im Parlament und dem historischen Thron aus Schloss Berg beginnt für das einzige Großherzogtum der Welt eine neue Ära.
Mit Guillaumes Krönung wird auch sein kleiner Sohn Charles (5) automatisch Erbgroßherzog – und ist damit der jüngste Thronfolger der Welt! Ein Mini-Prinz als Hoffnungsträger des ältesten Großherzogtums der Welt.
Auf Instagram zeigte das Großherzogpaar Fotos des 5. Geburtstages des kleinen Thronfolgers:
Staatschefs und Königspaare
Zur Zeremonie und einem Galadinner im Palast haben sich etliche Staatschefs aus Europa angesagt, darunter auch Königspaare. Königin Maxima und König Willem-Alexander sind mit Kronprinzessin Amalia angereist, das belgische Königspaar Mathilde und Phillipe mit Kronprinzessin Elisabeth. Aus Frankreich ist Emmanuel Macron mit Gattin Brigitte anwesend.
Der Palast veröffentlichte auf Instagram Bilder des historischen Throns, der restauriert und mit dem Monogramm des zukünftigen Großherzogs Guillaume versehen wurde:
Siebenter Souverän
Guillaume wird der siebente Souverän im Haus Luxemburg-Nassau sein. Der neue Großherzog ist ein echter Hochkaräter: Spricht fünf Sprachen, studierte Politik und Literatur, ist Oberst in der Armee.
Seit 2012 ist er mit Prinzessin Stéphanie verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Söhne: neben Thronfolger Charles noch Sohn François (2).
Dreitätige Feierlichkeiten
Der 70-Jährige hatte den Thronwechsel bereits im vergangenen Jahr angekündigt und seinen Sohn zum Stellvertreter ernannt. Die Feierlichkeiten zum Thronwechsel, auf Luxemburgisch „Trounwiessel“, ziehen sich über drei Tage.
Am Samstag touren Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie durchs Land, am Abend gibt es eine große Party in Luxemburg-Stadt – mit Konzert und Drohnenshow. Am Sonntag steht ein Gottesdienst in der Kathedrale in der Hauptstadt auf dem Programm.
Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog. Er nimmt repräsentative Aufgaben wahr. Zudem verkündet er Gesetze.
