Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bodybuilding-Papa

Schwarzenegger coacht Sohn Joe für Wettkampf-Debüt

Society International
27.03.2026 09:06
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Arnold Schwarzenegger hat als stolzer Papa alles genau im Blick: Der Hollywood-Star und legendäre Bodybuilder unterstützt seinen Sohn Joseph Baena intensiv bei den Vorbereitungen auf dessen ersten großen Wettkampf. Im berühmten „Gold‘s Gym“ in Kalifornien zeigt sich das Vater-Sohn-Duo Seite an Seite beim knallharten Work-out. 

0 Kommentare

Was jahrelang als gemeinsame Freizeitbeschäftigung galt, hat nun eine professionelle Ebene erreicht. Baena, der seinem Vater optisch so sehr ähnelt wie kein anderes seiner Kinder, bereitet sich unter den strengen Augen des siebenfachen „Mr. Olympia“ auf seinen ersten Auftritt auf der Bühne vor. Augenzeugen im „Mekka des Bodybuildings“ beobachteten, wie Schwarzenegger nicht nur die Ausführung der Übungen überwachte, sondern auch Details beim Posing korrigierte – jener Disziplin, die den „Austrian Oak“ einst unschlagbar machte.

Baena gibt auf Social Media Einblicke in seine Vorbereitung und schreibt zu einem Clip: „Du musst deine Muskeln schocken.“ In weiteren Videos präsentiert er stolz seine beeindruckende Form – begleitet von der Ansage: „Almost showtime.“

18 Pfund Muskelmasse in acht Wochen
Für sein Debüt bei der NPC Natural Colorado State Championships hat Baena in kurzer Zeit massiv aufgebaut: Rund 18 Pfund (über 8 Kilo) legte er in nur acht Wochen zu. Der Wettkampf findet im Pinnacle Performing Arts Center in Denver statt und gilt als wichtiger Einstieg für ambitionierte Nachwuchs-Bodybuilder.

Seit Jahren wird spekuliert, ob Baena in die legendären Fußstapfen seines Vaters tritt. Jetzt wird es ernst: Der Sohn des ehemaligen Mr. Olympia stellt sich erstmals der Bühne – mit prominenter Unterstützung.

Arnold Schwarzenegger hatte 2011 öffentlich gemacht, dass Baena aus einer Affäre mit der ehemaligen Haushälterin Mildred „Patty“ Baena stammt. Die Enthüllung beendete damals seine Ehe mit Maria Shriver.

Lesen Sie auch:
Arnold Schwarzenegger verriet, dass er als „Conan, der Barbar“ noch einmal ein Comeback feiern ...
Comeback in Kultrolle
Arnold Schwarzenegger dreht neuen „Conan“-Film
10.03.2026
Geheime Orte in Wien
Schwarzenegger startet Sammelkarten-Schatzsuche
25.03.2026
„Pilgerstätte“ in Wien
Der Fahrplan für das neue Schwarzenegger-Museum
01.03.2026

Vom Außenseiter zum Muskel-Star
Trotz eines eher zurückgezogenen Aufwachsens in Bakersfield, Kalifornien, hat sich Baena Schritt für Schritt einen Namen gemacht – sowohl als Schauspieler als auch im Bodybuilding. Heute gilt er als das Kind Schwarzeneggers, das seinem Vater am ähnlichsten ist.

Und auch persönlich findet Baena klare Worte über ihn: Arnold sei ein „großartiger Vater“ und „das größte Vorbild“.

Mit Disziplin, harter Arbeit und der Unterstützung einer echten Legende steht Joseph Baena vor seinem großen Moment. Die Bodybuilding-Welt schaut genau hin – gelingt ihm ein Einstand wie einst seinem berühmten Vater?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
27.03.2026 09:06
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
147.056 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
124.895 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
107.413 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1793 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1769 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1521 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Mehr Society International
Aufregende Baby-News
Dieser „Twilight“-Star wird zum ersten Mal Papa
„I love you“
Taylor Swift dankt Verlobtem Travis Kelce
Bodybuilding-Papa
Schwarzenegger coacht Sohn Joe für Wettkampf-Debüt
Neue Ära
Oscar-Verleihung verlässt Hollywood und zieht um!
Trotz Bedenken
Collien Fernandes bei Hamburger Demo aufgetreten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf