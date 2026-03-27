Schwarzenegger coacht Sohn Joe für Wettkampf-Debüt

Arnold Schwarzenegger hat als stolzer Papa alles genau im Blick: Der Hollywood-Star und legendäre Bodybuilder unterstützt seinen Sohn Joseph Baena intensiv bei den Vorbereitungen auf dessen ersten großen Wettkampf. Im berühmten „Gold‘s Gym“ in Kalifornien zeigt sich das Vater-Sohn-Duo Seite an Seite beim knallharten Work-out.
Was jahrelang als gemeinsame Freizeitbeschäftigung galt, hat nun eine professionelle Ebene erreicht. Baena, der seinem Vater optisch so sehr ähnelt wie kein anderes seiner Kinder, bereitet sich unter den strengen Augen des siebenfachen „Mr. Olympia“ auf seinen ersten Auftritt auf der Bühne vor. Augenzeugen im „Mekka des Bodybuildings“ beobachteten, wie Schwarzenegger nicht nur die Ausführung der Übungen überwachte, sondern auch Details beim Posing korrigierte – jener Disziplin, die den „Austrian Oak“ einst unschlagbar machte.
Baena gibt auf Social Media Einblicke in seine Vorbereitung und schreibt zu einem Clip: „Du musst deine Muskeln schocken.“ In weiteren Videos präsentiert er stolz seine beeindruckende Form – begleitet von der Ansage: „Almost showtime.“
18 Pfund Muskelmasse in acht Wochen
Für sein Debüt bei der NPC Natural Colorado State Championships hat Baena in kurzer Zeit massiv aufgebaut: Rund 18 Pfund (über 8 Kilo) legte er in nur acht Wochen zu. Der Wettkampf findet im Pinnacle Performing Arts Center in Denver statt und gilt als wichtiger Einstieg für ambitionierte Nachwuchs-Bodybuilder.
Seit Jahren wird spekuliert, ob Baena in die legendären Fußstapfen seines Vaters tritt. Jetzt wird es ernst: Der Sohn des ehemaligen Mr. Olympia stellt sich erstmals der Bühne – mit prominenter Unterstützung.
Arnold Schwarzenegger hatte 2011 öffentlich gemacht, dass Baena aus einer Affäre mit der ehemaligen Haushälterin Mildred „Patty“ Baena stammt. Die Enthüllung beendete damals seine Ehe mit Maria Shriver.
Vom Außenseiter zum Muskel-Star
Trotz eines eher zurückgezogenen Aufwachsens in Bakersfield, Kalifornien, hat sich Baena Schritt für Schritt einen Namen gemacht – sowohl als Schauspieler als auch im Bodybuilding. Heute gilt er als das Kind Schwarzeneggers, das seinem Vater am ähnlichsten ist.
Und auch persönlich findet Baena klare Worte über ihn: Arnold sei ein „großartiger Vater“ und „das größte Vorbild“.
Mit Disziplin, harter Arbeit und der Unterstützung einer echten Legende steht Joseph Baena vor seinem großen Moment. Die Bodybuilding-Welt schaut genau hin – gelingt ihm ein Einstand wie einst seinem berühmten Vater?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.