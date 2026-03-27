Schwarzenegger coacht Sohn Joe für Wettkampf-Debüt

Was jahrelang als gemeinsame Freizeitbeschäftigung galt, hat nun eine professionelle Ebene erreicht. Baena, der seinem Vater optisch so sehr ähnelt wie kein anderes seiner Kinder, bereitet sich unter den strengen Augen des siebenfachen „Mr. Olympia“ auf seinen ersten Auftritt auf der Bühne vor. Augenzeugen im „Mekka des Bodybuildings“ beobachteten, wie Schwarzenegger nicht nur die Ausführung der Übungen überwachte, sondern auch Details beim Posing korrigierte – jener Disziplin, die den „Austrian Oak“ einst unschlagbar machte.