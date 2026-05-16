Katze bestialisch getötet: Landesrätin mit Appell

„Das ist absolut inakzeptabel“

Dass es Drohungen und Hass gegen die vier vermeintlichen Täter gibt, ruft nun auch Tirols Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) auf den Plan. Sie richtet an alle einen eindringlichen Appell zum Thema Hass im Netz und stellt eine Forderung: „Gerade dieser Fall zeigt erneut, warum wir endlich eine echte Klarnamenpflicht beziehungsweise eine verpflichtende Identitätshinterlegung im Netz brauchen. Hass, Drohungen und Hetze treffen längst nicht mehr nur Beschuldigte, sondern immer häufiger auch völlig Unbeteiligte. Das ist absolut inakzeptabel.“