Lawinengefahr, Sperren: Winter hat Tirol im Griff

Nachdem der Wintereinbruch am Donnerstag wie prognostiziert eingetroffen ist, zeigt sich Tirol auch am Freitag schneebedeckt. Während auf einigen Straßen deshalb mit Einschränkungen zu rechnen ist, warnten die Experten vor den Gefahren am Berg.
Die Tirolerinnen und Tiroler wachten am Freitag zu verschneiten Szenen auf. Bis in den Morgen hinein schneite es vielerorts, gegen 9 Uhr hatte der Niederschlag laut Messdaten von GeoSphere Austria jedoch weitestgehend nachgelassen bzw. war ganz verebbt. Auf den Straßen war der Wintereinbruch aber weiterhin spürbar.
Lawinenbedingte Sperren und Kettenpflicht
So mussten dem ÖAMTC zufolge einige Straßen wegen Lawinengefahr bzw. Schneeverwehungen gesperrt werden: Etwa im Außerfern die B198 Lechtalstraße zwischen Bach und Stockach, die L21 zwischen Stanzach und Bichlbach sowie in Osttirol die L273 Villgratentalstraße zwischen Innervillgraten und Kalkstein und die L25 Defreggental Landesstraße zwischen Huben und dem Staller Sattel.
Mancherorts galt am Vormittag zudem Schneekettenpflicht, wie der ÖAMTC meldete. So auch auf der B179 Fernpassstraße zwischen dem Grenztunnel Füssen und Nassereith Süd sowie Abschnittsweise auf der B197 Arlbergstraße.
Wetter bleibt kalt, Lawinengefahr groß
Die Meteorologen von GeoSphere prognostizeren für Freitag eine Wetterberuhigung, am Nachmittag könnten die Wolken im Oberland und im Raum Innsbruck sogar kurz auflockern, in Osttirol könnte der starke Tauernwind sogar für zeitweise sonniges Wetter sorgen. Die Temperaturen bleiben allerdings kühl bei 0 bis 5 Grad.
Vorsicht ist auf den Bergen geboten, die ergiebigen Schneefälle und der heftige Wind haben – wie berichtet – die Lawinengefahr stark ansteigen lassen. Gebietsweise herrscht laut Lawinenwarndienst Stufe 4, sprich große Lawinengefahr. Die GeoSphere gibt außerdem zu bedenken, dass die tiefe Bewölkung am Freitag für eingeschränkte Sicht sorgen kann und der Wind gerade über den Bergen Osttirols teils für Orkanböen sorgen kann.
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