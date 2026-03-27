Lawinengefahr, Sperren: Winter hat Tirol im Griff

Vorsicht ist auf den Bergen geboten, die ergiebigen Schneefälle und der heftige Wind haben – wie berichtet – die Lawinengefahr stark ansteigen lassen. Gebietsweise herrscht laut Lawinenwarndienst Stufe 4, sprich große Lawinengefahr. Die GeoSphere gibt außerdem zu bedenken, dass die tiefe Bewölkung am Freitag für eingeschränkte Sicht sorgen kann und der Wind gerade über den Bergen Osttirols teils für Orkanböen sorgen kann.