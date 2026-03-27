2000 Haushalte ohne Strom: Helfer im Dauereinsatz

In der Nacht auf Freitag kam es zu zahlreichen Einsätzen in der ganzen Steiermark. Windspitzen bis zu 110 km/h ließen Bäume umstürzen und deckten Dächer ab. Viele steirische Feuerwehren sind seit den Nachtstunden im Einsatz. Etwa 2000 Haushalte sind Freitagfrüh zudem ohne Strom, rund 80 Trafostationen sind außer Betrieb.
In den vergangenen 24 Stunden kam es zu insgesamt 180 Unwettereinsätzen in der Steiermark, bei denen 149 Feuerwehren im Einsatz waren. „Es gab keinen Bereich, der nicht betroffen war“, sagt Thomas Meier, Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark. Die am stärksten betroffenen Regionen sind demnach Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, die Südoststeiermark sowie punktuell auch Leibnitz. Freitagmorgen sind noch 51 Feuerwehren bei aktuell 44 Schadenslagen im Einsatz.
Die Hauptaufgabe der Feuerwehren liegt im Moment im Freiräumen von Straßen, denn umgestürzte Bäume blockieren vielerorts Verkehrswege. Aber auch abgedeckte Dächer sowie Bäume auf Strom- und Telefonleitungen beschäftigen die Einsatzkräfte aktuell.
Laut Urs Harnik, Sprecher der Energie Steiermark, sind derzeit etwa 80 Trafostationen außer Betrieb, konzentriert im Bereich Frohnleiten bis Birkfeld, ein wenig ist auch die Weststeiermark, konkret die Gegend um Köflach, betroffen. Die Ober- und Südsteiermark blieben bisher verschont. Etwa 2000 Haushalte haben Freitagfrüh keinen Strom. Die Reparaturarbeiten sollten aber rasch vonstatten gehen, von einer dramatischen Situation wie beim großen Schneefall im Februar könne keine Rede sein.
Bäume blockieren Straßen
So wurden etwa die Feuerwehren Weißkirchen und Kleinlobming (Bezirk Murtal) aufgrund der Sturmwetterlage zu mehreren umgekippten Bäumen auf der Gaberlbundesstraße alarmiert. Die Kameraden mussten die Straße absichern, damit sie anschließend gemeinsam mit unterstützenden Landwirten samt Forsttraktoren wieder freigeräumt werden konnte.
Dächer abgedeckt
Die Feuerwehr Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) meldet am Freitagmorgen acht Sturmeinsätze. Auch hier mussten zahlreiche Bäume weggeräumt werden. Hinzu kam die Sicherung eines Daches eines Wirtschaftsgebäudes, welches droht, vom Wind abgedeckt zu werden.
In der Gemeinde St. Lorenzen am Wechsel (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) sind mehrere Straßen gesperrt. Die Feuerwehr ist bereits seit Donnerstag, 16 Uhr, im Einsatz. Betroffen von den Sperren sind demnach die Gemeindestraße zwischen St. Lorenzen und Bruck-Tatzgern und die Straße über Riegelhaide bis zur L416.
Schnee in der Obersteiermark
In der Obersteiermark kam zum Sturm auch Schneefall hinzu. Die Feuerwehr Weng (Bezirk Liezen) musste am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der B117 ausrücken. Eine Pkw-Lenkerin dürfte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben und rutschte in den Straßengraben. Dabei wurde sie leicht verletzt.
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