2000 Haushalte ohne Strom: Helfer im Dauereinsatz

Laut Urs Harnik, Sprecher der Energie Steiermark, sind derzeit etwa 80 Trafostationen außer Betrieb, konzentriert im Bereich Frohnleiten bis Birkfeld, ein wenig ist auch die Weststeiermark, konkret die Gegend um Köflach, betroffen. Die Ober- und Südsteiermark blieben bisher verschont. Etwa 2000 Haushalte haben Freitagfrüh keinen Strom. Die Reparaturarbeiten sollten aber rasch vonstatten gehen, von einer dramatischen Situation wie beim großen Schneefall im Februar könne keine Rede sein.