Orkanböen ziehen über Kärnten: Mehrere Einsätze

Im Gebirge ist laut dem Wetterexperten auch mit Orkanböen mit mehr als 100 km/h zu rechnen. Morgen, Freitag, geht es stürmisch weiter. „Am Wochenende soll der Wind nachlassen und es wird freundlicher“, so Rainer weiter. Mit Schnee brauche man in Kärntens Tälern nicht rechnen, „außer in den Bergen sei Schneefall nicht auszuschließen.“ Nass könnte es am Freitag dennoch werden.