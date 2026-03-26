Orkanböen ziehen über Kärnten: Mehrere Einsätze

Stürmischer Wind und teilweise Orkanböen im Gebirge ziehen über Kärnten. Auch Einsatzkräfte mussten bereits ausrücken, um vor allem Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien.
„Der kräftige Wind ist besonders in den Tauerntälern Kärntens zu spüren. Im Laufe des Nachmittags wird dieser stärker“, teilt Paul Rainer von GeoSphere Austria mit.
Im Gebirge ist laut dem Wetterexperten auch mit Orkanböen mit mehr als 100 km/h zu rechnen. Morgen, Freitag, geht es stürmisch weiter. „Am Wochenende soll der Wind nachlassen und es wird freundlicher“, so Rainer weiter. Mit Schnee brauche man in Kärntens Tälern nicht rechnen, „außer in den Bergen sei Schneefall nicht auszuschließen.“ Nass könnte es am Freitag dennoch werden.
Stürmische Einsätze
Auch Kärntens Feuerwehren mussten wegen umgefallener Bäume ausrücken. So heulte in der Nacht auf Donnerstag im Kremser Ortsteil Eisentratten die Sirene. Auch in St. Veit wurden die Einsatzkräfte gebraucht. Dort drohte, ein Baum auf eine Fahrbahn zu stürzen
Wechselhafte Karwoche
Wechselhaft startet Kärnten in die Karwoche. Damit ist besonders mit Nordwind zu rechnen. Die zweite Wochenhälfte könnte freundlicheres Wetter versprechen. „Mit aktuell bis zu 15 Grad – das sind gewöhnliche Temperaturen für diese Jahreszeit“, teilt Rainer mit.
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