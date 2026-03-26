Fischer ließ Raketenstart in Norwegen scheitern

Der Fischer weist böse Absichten jedoch zurück. „Wir wollten eigentlich etwas früher fertig sein, aber wir hatten Probleme mit der Strömung und ein Durcheinander mit dem Fanggerät“, führte er aus. Der Start war für Mittwochabend um 21.21 Uhr angesetzt gewesen. Dass der zweite Testflug einer deutschen Weltraumrakete gescheitert war, begründete der Raketenhersteller Isar Aerospace ebenfalls mit dem Eindringen eines unautorisierten Bootes in die Sicherheitszone. Nach der Entdeckung habe man den Countdown angehalten.