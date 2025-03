Deutsche Rakete nach 30 Sekunden Flug abgestürzt

Das deutsche Start-up-Unternehmen Isar Aerospace hat am Sonntag erstmals eine Trägerrakete Richtung All gestartet. Der Flug der „Spectrum“-Rakete dauerte zwar nur 30 Sekunden und stürzte dann vor Norwegens Küste ins Meer (siehe Video oben). Das Unterfangen am Weltraumbahnhof Andoya wird dennoch als „Erfolg“ gefeiert.