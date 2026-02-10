Jungfernflug von europäischer Hyperschallrakete

Neu ist die Hyperschalltechnologie nicht, die Wurzeln reichen bis in die 1930er-Jahre zurück. Moderne Hyperschallraketen sollen jedoch steuerbar sein. „Der Motor ist nicht so sehr das Problem, die technische Herausforderung besteht darin, mit Hyperschallgeschwindigkeit zu fliegen und gleichzeitig mit hoher Präzision zu manövrieren“, sagte Geschäftsführer und Mitgründer Philipp Kerth der Deutschen Presse-Agentur. „Bei der hohen Geschwindigkeit entsteht sehr große Hitze.“ Ziel des Testflugs war es, so viele Daten wie möglich zu sammeln. „Wir sind die erste Firma in Europa, die einen privat finanzierten Hyperschall-Testflug durchgeführt hat.“ Der Physiker gründete Hypersonica gemeinsam mit dem Luftfahrt-Ingenieur Marc Ewenz, beide haben in Oxford über Hyperschall promoviert.