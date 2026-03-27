Keine Halle und darum kein Aufstieg für Wolfurt

Der VC Wolfurt hat dem Bundesliga-Aufstieg endgültig eine Absage erteilt, wenn auch schweren Herzens. Gescheitert ist es an der Infrastruktur, auf sportlichem Weg hätten es die Hofsteiger schaffen können.
Die Entscheidung war nicht leicht, die der Vorstand des VC Wolfurt treffen musste. Das Herren-Zweitligateam der Hofsteiger hat derzeit in der Bundesligarelegation eigentlich die Chance auf den Aufstieg. Den wird es aber definitiv nicht geben, Wolfurt erteilte der Bundesliga eine Absage. „Schweren Herzens, wir hätten es den Spielern gegönnt“, sagt Obmann Sebastian Vonach.
Das Problem ist die Infrastruktur. Weder in Wolfurt noch in der Umgebung gibt es eine bundesligataugliche Halle mit der geforderten Höhe. Ein Jahr hätte der Ländle-Klub mit Sondergenehmigung in der obersten Klasse spielen können, danach aber fix wieder absteigen müssen. „Wenn wir wüssten, dass es eine neue Halle geben wird, hätten wir es versucht“, so Vonach, „aber so wäre es sich nicht ausgegangen, da hätte einfach zu viel kaputtgehen können im Verein.“
Glücklich ist mit der Entscheidung niemand in Wolfurt. „Die Spieler sind enttäuscht und uns geht es ja auch so. Aber ich hoffe, es sehen alle, dass das der bessere Weg ist für uns“, sagt Vonach. Sportlich wollen die Hofsteiger jedenfalls auch in den verbleibenden Runden alles geben. Weiter geht es am Samstag in Bisamberg, am Sonntag wartet das Spitzenspiel bei Leader St. Pölten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.