Keine Halle und darum kein Aufstieg für Wolfurt

Das Problem ist die Infrastruktur. Weder in Wolfurt noch in der Umgebung gibt es eine bundesligataugliche Halle mit der geforderten Höhe. Ein Jahr hätte der Ländle-Klub mit Sondergenehmigung in der obersten Klasse spielen können, danach aber fix wieder absteigen müssen. „Wenn wir wüssten, dass es eine neue Halle geben wird, hätten wir es versucht“, so Vonach, „aber so wäre es sich nicht ausgegangen, da hätte einfach zu viel kaputtgehen können im Verein.“