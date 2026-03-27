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Traum geplatzt

Keine Halle und darum kein Aufstieg für Wolfurt

Vorarlberg
27.03.2026 07:45
Sportlich hätten es Spielertrainer Theo Reiter und sein Team schaffen können, trotzdem ist der ...
Sportlich hätten es Spielertrainer Theo Reiter und sein Team schaffen können, trotzdem ist der Traum vom Aufstieg ausgeträumt.(Bild: Verein)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Der VC Wolfurt hat dem Bundesliga-Aufstieg endgültig eine Absage erteilt, wenn auch schweren Herzens. Gescheitert ist es an der Infrastruktur, auf sportlichem Weg hätten es die Hofsteiger schaffen können. 

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Die Entscheidung war nicht leicht, die der Vorstand des VC Wolfurt treffen musste. Das Herren-Zweitligateam der Hofsteiger hat derzeit in der Bundesligarelegation eigentlich die Chance auf den Aufstieg. Den wird es aber definitiv nicht geben, Wolfurt erteilte der Bundesliga eine Absage. „Schweren Herzens, wir hätten es den Spielern gegönnt“, sagt Obmann Sebastian Vonach.

Das Problem ist die Infrastruktur. Weder in Wolfurt noch in der Umgebung gibt es eine bundesligataugliche Halle mit der geforderten Höhe. Ein Jahr hätte der Ländle-Klub mit Sondergenehmigung in der obersten Klasse spielen können, danach aber fix wieder absteigen müssen. „Wenn wir wüssten, dass es eine neue Halle geben wird, hätten wir es versucht“, so Vonach, „aber so wäre es sich nicht ausgegangen, da hätte einfach zu viel kaputtgehen können im Verein.“

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Glücklich ist mit der Entscheidung niemand in Wolfurt. „Die Spieler sind enttäuscht und uns geht es ja auch so. Aber ich hoffe, es sehen alle, dass das der bessere Weg ist für uns“, sagt Vonach. Sportlich wollen die Hofsteiger jedenfalls auch in den verbleibenden Runden alles geben. Weiter geht es am Samstag in Bisamberg, am Sonntag wartet das Spitzenspiel bei Leader St. Pölten.

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