Die Wolfurter wollen um den Aufstieg mitspielen

Wolfurts Volleyballer präsentieren sich in dieser Saison bärenstark in Liga zwei. Das Team ist eingespielt, die Youngsters entwickelten sich gut. Jetzt ist auch der Blick nach oben ein Thema für Spielertrainer Theo Reiter und seine Mannschaft.
Die Herren des VC Wolfurt spielen eine bärenstarke Saison in der zweiten Bundesliga. Ins neue Jahr gehen die Hofsteiger als Tabellendritter, vier Punkte hinter Leader Wiener Neustadt. In der eigenen Halle sind die Wolfurter ungeschlagen, besiegten dort sogar den Tabellenführer klar mit 3:1. Die Gründe für die Steigerung zur Vorsaison? „Unser Kader ist eigentlich gleich geblieben. Aber wir sind jetzt besser eingespielt, außerdem haben unsere jungen Spieler große Schritte gemacht“, erklärt Coach Theo Reiter, der mit dieser Saison vom Spieler zum Spielertrainer wurde. Ganz alleine an der eigenen Stärke lagen die klaren Heimsiege aber dennoch nicht, sagt Reiter etwas verärgert. „Es ist schon frustrierend, was die anderen Vereine für Nudeltruppen zu uns schicken. Es ist ein wenig, als ob sie die lange Reise ins Ländle über sich ergehen lassen.“
Was aber nichts an den Ambitionen der „Wölfe“ ändert. „Unser Ziel sind die Top zwei, wir wollen um den Aufstieg mitspielen“, stellt Reiter klar, „aber erst einmal müssen wir gut ins neue Jahr starten. Obwohl es da nicht schlecht ausschaut – nach den eigentlich starken Teams, die wir schon weggefegt haben, kommt am 10. Jänner Bruck, die haben bisher noch keinen einzigen Satz gewonnen.“
Aber würde der VC Wolfurt in der höchsten Liga überhaupt bestehen können? „Sportlich können wir den Aufstieg schaffen. Ich glaube auch, dass wir uns mit der richtigen Verstärkung oben halten könnten“, meint Reiter, „ob es für den Verein wegen der Infrastruktur möglich wäre, das ist aber ein ganz anderes Thema.“
