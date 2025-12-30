Die Wolfurter wollen um den Aufstieg mitspielen

Die Herren des VC Wolfurt spielen eine bärenstarke Saison in der zweiten Bundesliga. Ins neue Jahr gehen die Hofsteiger als Tabellendritter, vier Punkte hinter Leader Wiener Neustadt. In der eigenen Halle sind die Wolfurter ungeschlagen, besiegten dort sogar den Tabellenführer klar mit 3:1. Die Gründe für die Steigerung zur Vorsaison? „Unser Kader ist eigentlich gleich geblieben. Aber wir sind jetzt besser eingespielt, außerdem haben unsere jungen Spieler große Schritte gemacht“, erklärt Coach Theo Reiter, der mit dieser Saison vom Spieler zum Spielertrainer wurde. Ganz alleine an der eigenen Stärke lagen die klaren Heimsiege aber dennoch nicht, sagt Reiter etwas verärgert. „Es ist schon frustrierend, was die anderen Vereine für Nudeltruppen zu uns schicken. Es ist ein wenig, als ob sie die lange Reise ins Ländle über sich ergehen lassen.“