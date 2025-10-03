Theo Reiter führt jetzt die Wölfe an

„Theo kennt alle in der Liga, hat sehr viel Erfahrung und wir wollten ihn länger an den Verein binden. Ich bin auf ihn zugegangen und jetzt ist er unser neuer Trainer“, freut sich VC Wolfurt-Obmann Sebastian Vonach über die „Beförderung“ von Theo Reiter vom Spieler zum Spielertrainer. An das neue Amt musste sich der 25-Jährige, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, aber erst einmal gewöhnen. „Theo hat zwar schon einige Beachvolley-Trainings geleitet, die Halle war Neuland. Aber er kniet sich voll rein und macht das sehr gut“, lobt Vonach, der das Team selbst in der Vergangenheit gecoacht hatte, „alles würd ich nicht gleich machen, aber das ist als Ex-Trainer normal“, fügt der Klubchef lachend hinzu.