Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wolfurter Volleyballer

Theo Reiter führt jetzt die Wölfe an

Sport
03.10.2025 09:55
Theo Reiter (l.) ist der neue Trainer der Wolfurter.
Theo Reiter (l.) ist der neue Trainer der Wolfurter.(Bild: Shourot Maurice)

Theo Reiter hat das Traineramt beim Zweitliga-Team vom VC Wolfurt übernommen. Am Samstag starten die Hofsteiger in Wiener Neustadt in die neue Saison, bereits am Sonntag geht es im zweiten Teil des Auswärtsdoppels in Döbling weiter.

0 Kommentare

„Theo kennt alle in der Liga, hat sehr viel Erfahrung und wir wollten ihn länger an den Verein binden. Ich bin auf ihn zugegangen und jetzt ist er unser neuer Trainer“, freut sich VC Wolfurt-Obmann Sebastian Vonach über die „Beförderung“ von Theo Reiter vom Spieler zum Spielertrainer. An das neue Amt musste sich der 25-Jährige, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, aber erst einmal gewöhnen. „Theo hat zwar schon einige Beachvolley-Trainings geleitet, die Halle war Neuland. Aber er kniet sich voll rein und macht das sehr gut“, lobt Vonach, der das Team selbst in der Vergangenheit gecoacht hatte, „alles würd ich nicht gleich machen, aber das ist als Ex-Trainer normal“, fügt der Klubchef lachend hinzu.

Lesen Sie auch:
Medaillenjagd
Ländle-Beacher Reiter ist zurück in der Sandkiste
09.05.2021
Zum Heimauftakt
Jung-Wölfe bekommen meisterlichen Besuch aus Tirol
28.09.2023
Geschwächte „Wölfe“
VC Wolfurt kämpfte beherzt gegen Niederlage an
17.01.2022

Bauen können die Wolfurter im neuen Spieljahr in der zweiten Bundesliga auch auf Rückkehrer Richard Schaubb, der schon von 2021 bis 2023 für die Hofsteiger spielte. „Mit ihm bekommen mir noch mehr Power auf der Diagonale“, sagt Vonach.

Auf ein Saisonziel wollen sich die Wölfe nicht fixieren. „Dazu ist es noch zu früh, wir kennen die Gegner nicht gut genug“, sagt der Obmann, „aber im Vergleich zu den Vorjahren müssten wir stärker sein. Richard ist zurück, außerdem sind unsere jungen Spieler stärker geworden. Ein Platz im oberen Playoff ist darum das klare Ziel.“ Los geht es bereits dieses Wochenende im ersten Auswärtsdoppel – am Samstag (19) in Wiener Neustadt, am Sonntag dann in Döbling (14.30).

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
234.749 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
209.601 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
178.699 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1024 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
832 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Mehr Sport
Wolfurter Volleyballer
Theo Reiter führt jetzt die Wölfe an
Für den Verein
Altach-Sportchef hat Wünsche zu seinem 40er
Weltcup in den USA
Ländle-Mountainbiker auf Toni Innauers Spuren
Bei SW Bregenz
Ein Coach mit ganz viel Leidenschaft
Kufstein ohne Sieg
Seekirchen mit Kantersieg – bleibt an Wacker dran!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf