Theo Reiter führt jetzt die Wölfe an

Theo Reiter hat das Traineramt beim Zweitliga-Team vom VC Wolfurt übernommen. Am Samstag starten die Hofsteiger in Wiener Neustadt in die neue Saison, bereits am Sonntag geht es im zweiten Teil des Auswärtsdoppels in Döbling weiter.
„Theo kennt alle in der Liga, hat sehr viel Erfahrung und wir wollten ihn länger an den Verein binden. Ich bin auf ihn zugegangen und jetzt ist er unser neuer Trainer“, freut sich VC Wolfurt-Obmann Sebastian Vonach über die „Beförderung“ von Theo Reiter vom Spieler zum Spielertrainer. An das neue Amt musste sich der 25-Jährige, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, aber erst einmal gewöhnen. „Theo hat zwar schon einige Beachvolley-Trainings geleitet, die Halle war Neuland. Aber er kniet sich voll rein und macht das sehr gut“, lobt Vonach, der das Team selbst in der Vergangenheit gecoacht hatte, „alles würd ich nicht gleich machen, aber das ist als Ex-Trainer normal“, fügt der Klubchef lachend hinzu.
Bauen können die Wolfurter im neuen Spieljahr in der zweiten Bundesliga auch auf Rückkehrer Richard Schaubb, der schon von 2021 bis 2023 für die Hofsteiger spielte. „Mit ihm bekommen mir noch mehr Power auf der Diagonale“, sagt Vonach.
Auf ein Saisonziel wollen sich die Wölfe nicht fixieren. „Dazu ist es noch zu früh, wir kennen die Gegner nicht gut genug“, sagt der Obmann, „aber im Vergleich zu den Vorjahren müssten wir stärker sein. Richard ist zurück, außerdem sind unsere jungen Spieler stärker geworden. Ein Platz im oberen Playoff ist darum das klare Ziel.“ Los geht es bereits dieses Wochenende im ersten Auswärtsdoppel – am Samstag (19) in Wiener Neustadt, am Sonntag dann in Döbling (14.30).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.