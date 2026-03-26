Wohnbauförderung in Vorarlberg ein Rohrkrepierer?

Viele sind auf Wohnbeihilfe angewiesen

Zudem entfällt fast die Hälfte des gesamten Volumens der Eigentumsförderung (46 Prozent) auf das oberste Einkommensdrittel. „Die Eigentumsförderung ist kein Hebel für die Mittelschicht mehr. Wer heute eine Zusage erhält, gehört statistisch oft schon zum reichsten Drittel in ganz Österreich“, kritisiert AK-Präsident Bernhard Heinzle. Strukturelle Defizite ortet Heinzle auch im Mietbereich: Da der Anteil der gemeinnützigen Wohnungen in Vorarlberg nur bei 13 Prozent liegt (Österreich-Schnitt: 24 Prozent), fehlt der mietpreisdämpfende Effekt eines starken gemeinnützigen Sektors. Mit gravierenden Folgen: Im freien Mietmarkt sind unzählige Vorarlberger Haushalte auf die Wohnbeihilfe angewiesen. „Für viele Haushalte ist die Wohnbeihilfe überlebenswichtig, aber sie ist ein teures Symptompflaster. Wir subventionieren damit indirekt die hohen Privatmieten, anstatt das Geld in den Bau dauerhaft leistbarer, gemeinnütziger Wohnungen zu investieren“, bringt Heinzle die Absurdität des Vorarlberger Systems auf den Punkt.