Immer mehr Menschen von Wohnungsnot betroffen

Sozialhilfe reicht oft nicht mehr aus

Etwas besser ist die finanzielle Lage laut der Erhebung für betroffene Menschen, die in gemeinnützigen Wohnungen leben. Vorarlberg brauche daher dringend mehr gemeinnützigen Wohnraum, das angestrebte Bauvolumen der Landesregierung reiche nicht, so einmal mehr die Forderung der ARGE. Zudem müssten die Transferleistungen auf ein armutsfestes Niveau angehoben werden. Die ARGE verwies für Vorarlberg besonders auf die Wohnkostensätze der Sozialhilfe, die teilweise seit 2022 nicht mehr erhöht worden seien und nicht mehr zur Deckung der Wohnkosten ausreichten.