Heuer werden 118 Vogewosi-Wohnungen fertig

Sanierungsvorbild

Für den Sanierungsbereich hat die Vogewosi heuer 20,1 Millionen Euro budgetiert, das ist mehr als in den vergangenen fünf Jahren. Saniert werden dieses Jahr etwa 43 Wohnungen in der Bregenzer Achsiedlung und 40 Wohneinheiten in der Feldkircher Langäckersiedlung. Auch in Lochau wird saniert: Bei der Wohnanlage Alberloch wird erstmals ein Siedlungshaus aus den 60er-Jahren – ein sogenanntes 9er-Haus, das war der häufigste Bautyp der Vogewosi in jener Zeit – modernisiert.