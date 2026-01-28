Heuer werden 118 Vogewosi-Wohnungen fertig

Die Vogewosi ist Vorarlbergs größter gemeinnütziger Wohnbauträger. Der günstige Wohnraum ist im Ländle heißt begehrt. Heuer werden 118 solcher Wohnungen fertig gestellt werden, erklärte der zuständige Landesrat Marco Tittler.
Gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Marco Tittler präsentierte Vogewosi-Geschäftsführer Hans-Peter Lorenz am Dienstag das Bauprogramm von Vorarlbergs größtem gemeinnützigen Wohnbauträger. Schon seit Jahren ist der Bedarf an günstigem Wohnraum in Vorarlberg ungebrochen hoch, die Warteliste entsprechend lang. Im Landeshaushalt 2026 sind dafür 52,5 Millionen Euro veranschlagt. Zu den Schwerpunkten zählen das Sonderwohnbauprogramm „WOHNEN550®“, eine Sanierungsoffensive, Nachverdichtung und das Mietkauf-Modell.
Die Vogewosi hat im vergangenen Jahr elf Wohnanlagen mit insgesamt 269 Einheiten fertiggestellt. Aktuell befinden sich 19 Wohnanlagen mit 500 Wohnungen in verschiedenen Planungs- bzw. Baustadien. Von 277 bereits im Bau befindlichen Wohnungen werden 118 heuer bezugsfertig sein. Das sind Neubauten in Bregenz, Feldkirch, Rankweil, Tschagguns und Mittelberg. Das finanzielle Volumen, das die Vogewosi heuer in Neubau und Baubetreuung umsetzt, beläuft sich auf 35,1 Millionen Euro.
Sanierungsvorbild
Für den Sanierungsbereich hat die Vogewosi heuer 20,1 Millionen Euro budgetiert, das ist mehr als in den vergangenen fünf Jahren. Saniert werden dieses Jahr etwa 43 Wohnungen in der Bregenzer Achsiedlung und 40 Wohneinheiten in der Feldkircher Langäckersiedlung. Auch in Lochau wird saniert: Bei der Wohnanlage Alberloch wird erstmals ein Siedlungshaus aus den 60er-Jahren – ein sogenanntes 9er-Haus, das war der häufigste Bautyp der Vogewosi in jener Zeit – modernisiert.
Das Gebäude erhält eine Holzfassade, und es werden neue gut nutzbare Balkone angebaut, hinzu kommen die Erneuerung der Bäder und der Einbau einer zentralen Wärmeversorgungsanlage. Das Projekt soll dann zum Vorbild für weitere Sanierungen dieses Häusertypus werden, immerhin gibt es insgesamt 225 solcher Objekte im Land.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.