Regierungszeugnis: Einer glänzt, Rest verblasst

Das gab es noch nie: Die „Steirerkrone“ hat ihre Leser zu vielen aktuellen politischen Themen befragt, mehr als 6300 machten mit. Ein gewaltiges Echo! Nun liegen die Ergebnisse vor – und sie überraschen durchaus. Zum Auftakt widmen wir uns dem Zeugnis für die Landespolitik. Es gibt einen eindeutigen Klassenprimus.
Mehr als 6300 Steirerinnen und Steirer haben bei der großen Leserbefragung der „Krone“ mitgemacht. Die Ergebnisse haben dadurch eine hohe Aussagekraft, die Schwankungsbreite beträgt lediglich 1,2 Prozent.
Abgefragt wurden zahlreiche aktuelle Themen, von der Wirtschaft über die Spitäler und den Verkehr. Wir werden über alle Resultate berichten. Den Auftakt bildet das Zeugnis für die Landespolitik.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.