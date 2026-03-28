Regierungszeugnis: Einer glänzt, Rest verblasst

Das gab es noch nie: Die „Steirerkrone“ hat ihre Leser zu vielen aktuellen politischen Themen befragt, mehr als 6300 machten mit. Ein gewaltiges Echo! Nun liegen die Ergebnisse vor – und sie überraschen durchaus. Zum Auftakt widmen wir uns dem Zeugnis für die Landespolitik. Es gibt einen eindeutigen Klassenprimus.