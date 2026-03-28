Die hausgemachte Energiekrise

Pech, für das wir nichts können? Für den Krieg nicht, aber dass bei uns sofort der Hut brennt, ist leider zu einem Gutteil hausgemacht. Jede Krise deckt gleich auf, dass unsere Energieversorgung schon im Normalbetrieb am Limit läuft, weil es weiterhin eher ein Flickenteppich als ein gut durchdachtes System ist. Insbesondere beim Strom kamen wir nur deshalb durch den Winter, weil Österreich gewaltig viel importiert hat – an einem Extremtag gar 54,9 % unseres gesamten Bedarfs. Grund: Weil es wochenlang diesig und windarm war, deckten PV-Anlagen von Oktober bis Ende Jänner bloß 3 % des Verbrauchs, Windräder weitere 14 %. Wasserkraft gab es auch weniger.