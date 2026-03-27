Ex-Frau bediente sich im Börserl von Unternehmer

Videokamera im Schuhraum installiert

Trotzdem musste sich die Frau letzte Woche wegen 2000 Euro vor der Strafrichterin einfinden. Ihr Ex-Mann hatte sie nach der Scheidung, als sie vorübergehend noch gemeinsam im selben Haus an nobler Wiener Adresse wohnten, überführt. Weil immer wieder Hunderter aus seinem Geldbörserl, das er in seiner Aktentasche aufbewahrte, fehlten, installierte er im Schuhraum eine Videokamera. Und staunte nicht schlecht, dass es seine Ex war, die ihm heimlich die Hunderter aus der Tasche zog. „Ich hätte es vorher nie geglaubt“, resümiert er als Zeuge im Prozess gegen seine einstige Liebe, der gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen wird.