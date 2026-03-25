Ärzteschaft teilt gegen Gesundheitsministerin aus

Die Fronten in unserem Gesundheitssystem sind verhärtet. Während die Politik mit Vorschlägen wie der Deckelung für Wahlarzthonorare oder jenem, dass Wahlärzte einen Teil ihrer Patienten zum Kassentarif behandeln müssen, für Unmut bei der Ärzteschaft sorgt, spricht die Ärztekammer sogar von einem „Dauerangriff auf Wahlärzte“ – und sieht in vielen der angekündigten Maßnahmen vor allem „populistische Aktionen“. „Die Kassenstellen sind so unattraktiv, dass man die Bedingungen ändern muss“, so ÖÄK-Vizepräsident Edgar Wutscher.