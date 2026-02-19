Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

OP-Wartezeiten

Wo es schneller geht und wo Geduld Pflicht ist

Burgenland
19.02.2026 06:00
(Bild: Santiago Nunez – stock.adobe.com)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Bei Augenoperationen und Arthroskopien liegen die Wartezeiten in den Kliniken der Gesundheit Burgenland erstmals unter einem Jahr, während Patienten in Eisenstadt auf Hüft- und Knieoperationen bis zu 22 Monate warten müssen. Eine Belastungsprobe für Schmerzgeplage!

0 Kommentare

Bis zu 78 Wochen mussten Patienten im Vorjahr auf eine geplante Operation warten. Hüft- und Knieschmerzen oder Probleme mit der Sicht machten den Alltag für viele zur Nervenprobe. Ein Jahr später zeigt sich: Es geht voran, aber Geduld bleibt Pflicht.

In den Kliniken der Gesundheit Burgenland habe sich einiges verbessert, heißt es auf Nachfrage. Besonders deutlich sei die Entlastung bei den Augenoperationen spürbar. In Oberpullendorf konnten die Wartezeiten für Katarakt Operationen um elf Prozent gesenkt werden. Auch bei Hüft- und Kniegelenks-Arthroskopien in den Kliniken Oberwart und Güssing geht es schneller voran.

Gesundheit Burgenland: Wartezeiten erstmals unter einem Jahr
Deutlich länger bleiben die Wartezeiten beim Gelenksersatzoperationen. Im Vorjahr sei es jedoch erstmals gelungen, diese unter einem Jahr zu halten. Insgesamt wurden 2025 knapp 6000 Operationen durchgeführt, so die Gesundheit Burgenland.

Lesen Sie auch:
Auf eine neue Hüfte oder ein neues Knie muss man besonders lange warten
Schnell nur im Notfall
Lange Staus auf den OP-Wartelisten im Burgenland
24.02.2025

Steirische Patienten belasten Klinik Oberwart
Aktuell stehen 1471 Personen auf den Wartelisten. Erschwerend komme in Oberwart hinzu, dass die Trauma-Versorgung im steirischen Hartberg reduziert worden sei. Dadurch müssten mehr Akutfälle übernommen werden, was zulasten geplanter orthopädischer Eingriffe gehe. Entlastung erhofft man sich durch strukturelle Maßnahmen in der Klinik Kittsee, wo der neue Fachschwerpunkt Orthopädie gestartet ist.

Eisenstadt: Wartezeiten von bis zu 22 Monaten
Deutlich angespannter ist die Lage im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt dar. Dort müssen Patienten auf Hüft- und Knieoperationen aktuell 18 bis 22 Monate warten – länger als im Vorjahr.

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt sind die OP-Wartezeiten weiterhin extrem ...
Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt sind die OP-Wartezeiten weiterhin extrem lang.(Bild: P. Huber)

Betroffen seien vor allem orthopädische Eingriffe bei degenerativen Erkrankungen. Als Gründe nennt man eine Häufung von Akutfällen durch Schnee, Glatteis und Sportunfälle. Zusätzlich würden vermehrt Patienten aus Wien und Niederösterreich behandelt, da diese dort nicht mehr oder nur eingeschränkt aufgenommen würden. Auch im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde gebe es bei Wartezeiten von über einem Jahr.

Spürbare Entlastung mit Kapazitätsausbau
Langfristig mache sich auch die Altersstruktur der Bevölkerung bemerkbar. Immer mehr Patienten seien mehrfach erkrankt und akut behandlungsbedürftig. Zwar habe man OP Zeiten ausgeweitet, Personalressourcen erhöht und einen tagesklinischen OP in Betrieb genommen, eine spürbare Entlastung sei jedoch erst mit weiterem Kapazitätsausbau zu erwarten, so das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
19.02.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-1° / 2°
Symbol Schneeregen
Güssing
-1° / 4°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
-3° / 2°
Symbol Schneefall
Neusiedl am See
-3° / 2°
Symbol Schneeregen
Oberpullendorf
-2° / 3°
Symbol Schneeregen

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.451 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
126.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1320 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
944 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Mehr Burgenland
„Neue Eisenstädter“
ÖVP-Minister und Doskozil auf U-Ausschuss-Liste
Schafft Unabhängigkeit
Größter Windpark Österreichs nahm den Betrieb auf
Bilanz der Polizei
Zu viel Alkohol und Drogen hinter dem Steuer
Kosmische Kulinarik
Wie Venus, Mars & Co. in der Sterneküche schmecken
Giftköder in Neusiedl
Dank Frauchens richtiger Reaktion überlebt „Asha“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf