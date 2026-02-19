Wo es schneller geht und wo Geduld Pflicht ist

Bei Augenoperationen und Arthroskopien liegen die Wartezeiten in den Kliniken der Gesundheit Burgenland erstmals unter einem Jahr, während Patienten in Eisenstadt auf Hüft- und Knieoperationen bis zu 22 Monate warten müssen. Eine Belastungsprobe für Schmerzgeplage!
Bis zu 78 Wochen mussten Patienten im Vorjahr auf eine geplante Operation warten. Hüft- und Knieschmerzen oder Probleme mit der Sicht machten den Alltag für viele zur Nervenprobe. Ein Jahr später zeigt sich: Es geht voran, aber Geduld bleibt Pflicht.
In den Kliniken der Gesundheit Burgenland habe sich einiges verbessert, heißt es auf Nachfrage. Besonders deutlich sei die Entlastung bei den Augenoperationen spürbar. In Oberpullendorf konnten die Wartezeiten für Katarakt Operationen um elf Prozent gesenkt werden. Auch bei Hüft- und Kniegelenks-Arthroskopien in den Kliniken Oberwart und Güssing geht es schneller voran.
Gesundheit Burgenland: Wartezeiten erstmals unter einem Jahr
Deutlich länger bleiben die Wartezeiten beim Gelenksersatzoperationen. Im Vorjahr sei es jedoch erstmals gelungen, diese unter einem Jahr zu halten. Insgesamt wurden 2025 knapp 6000 Operationen durchgeführt, so die Gesundheit Burgenland.
Steirische Patienten belasten Klinik Oberwart
Aktuell stehen 1471 Personen auf den Wartelisten. Erschwerend komme in Oberwart hinzu, dass die Trauma-Versorgung im steirischen Hartberg reduziert worden sei. Dadurch müssten mehr Akutfälle übernommen werden, was zulasten geplanter orthopädischer Eingriffe gehe. Entlastung erhofft man sich durch strukturelle Maßnahmen in der Klinik Kittsee, wo der neue Fachschwerpunkt Orthopädie gestartet ist.
Eisenstadt: Wartezeiten von bis zu 22 Monaten
Deutlich angespannter ist die Lage im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt dar. Dort müssen Patienten auf Hüft- und Knieoperationen aktuell 18 bis 22 Monate warten – länger als im Vorjahr.
Betroffen seien vor allem orthopädische Eingriffe bei degenerativen Erkrankungen. Als Gründe nennt man eine Häufung von Akutfällen durch Schnee, Glatteis und Sportunfälle. Zusätzlich würden vermehrt Patienten aus Wien und Niederösterreich behandelt, da diese dort nicht mehr oder nur eingeschränkt aufgenommen würden. Auch im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde gebe es bei Wartezeiten von über einem Jahr.
Spürbare Entlastung mit Kapazitätsausbau
Langfristig mache sich auch die Altersstruktur der Bevölkerung bemerkbar. Immer mehr Patienten seien mehrfach erkrankt und akut behandlungsbedürftig. Zwar habe man OP Zeiten ausgeweitet, Personalressourcen erhöht und einen tagesklinischen OP in Betrieb genommen, eine spürbare Entlastung sei jedoch erst mit weiterem Kapazitätsausbau zu erwarten, so das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder.
