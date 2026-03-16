Mehr Personal für steirische Brennpunktschulen

Die Standorte bekannt zu geben, hält Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) nicht für verkehrt. Eltern wüssten genau, welche Schulen vor allem von jenen Schülern besucht werden, „die einen sozioökonomisch schwierigen Hintergrund haben“, so Wiederkehr zur „Krone“. „Da dürfen wir nicht naiv sein.“ Ziel sei, diese Schulen attraktiver zu machen.