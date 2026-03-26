People’s Airline: Flüge werden um elf Euro teurer

Anpassung tritt Ende März in Kraft

Die neue Regelung gilt für alle Flüge ab dem 30. März. Ab diesem Datum wird ein Zuschlag von elf Euro beziehungsweise elf Schweizer Franken pro Passagier und pro Flugstrecke fällig. Laut der Fluglinie sei diese Maßnahme unumgänglich, um auch weiterhin einen sicheren und qualitativ hochwertigen Flugbetrieb gewährleisten zu können. Zugleich versichert die People's Air Group, die weitere Entwicklung der Kosten genau im Auge zu behalten. Man werde den Markt kontinuierlich beobachten, um sofort Anpassungen vorzunehmen, falls sich die Kostensituation wieder entspannen sollte.