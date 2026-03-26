People’s Airline: Flüge werden um elf Euro teurer

Die Fluglinie People's führt ab dem 30. März einen höheren Treibstoffzuschlag ein. Pro Flugstrecke werden künftig elf Euro mehr fällig. Als Gründe nennt das Unternehmen die gestiegenen Ölpreise und neue gesetzliche Vorgaben.
Die People's Air Group, die sowohl die Fluglinie People's als auch den Flughafen St. Gallen-Altenrhein betreibt, hat am Mittwoch eine Erhöhung des Treibstoffzuschlags angekündigt. In einem Schreiben an Kunden und Geschäftspartner hieß es, dass man sich aufgrund der deutlich gestiegenen Ölpreise sowie aktueller regulatorischer Entwicklungen im Energiesektor zu diesem Schritt gezwungen sehe. Für Vorarlberg ist die Fluglinie mit ihren Verbindungen, insbesondere nach Wien, von großer Wichtigkeit.
Anpassung tritt Ende März in Kraft
Die neue Regelung gilt für alle Flüge ab dem 30. März. Ab diesem Datum wird ein Zuschlag von elf Euro beziehungsweise elf Schweizer Franken pro Passagier und pro Flugstrecke fällig. Laut der Fluglinie sei diese Maßnahme unumgänglich, um auch weiterhin einen sicheren und qualitativ hochwertigen Flugbetrieb gewährleisten zu können. Zugleich versichert die People's Air Group, die weitere Entwicklung der Kosten genau im Auge zu behalten. Man werde den Markt kontinuierlich beobachten, um sofort Anpassungen vorzunehmen, falls sich die Kostensituation wieder entspannen sollte.
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