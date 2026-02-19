Widerstand gegen Flugshow in Altenrhein

Erst am Donnerstag hat das Land Vorarlberg seine Zustimmung zu einer Flugshow zum 100-Jahr-Jubiläum des Flughafens Altenrhein gegeben – und schon regt sich Widerstand. Lärmbelästigung steht dabei im Vordergrund.
Wird nun doch nichts aus der Flugshow, die die Schweiz anlässlich des Flughafen-Jubiläums im August geplant hat? Wie berichtet, sollte der runde Geburtstag mit einem Ausflug der Patrouille Suisse (Kampfjets) gefeiert werden. Vorarlberg gab am Donnerstag sein Okay zu der Show – es ging dabei vor allem um das Überfliegen von Siedlungsräumen. Aufatmen also bei den Eidgenossen – scharfes Luftholen in den Amtsstuben von Gaißau, Höchst und Fußach. Dort regt sich Widerstand gegen die Show und damit gegen die Zustimmung des Landes Vorarlberg.
In einer Aussendung der drei Gemeinden hieß es am Donnerstag, dass sich die Landesregierung mit der „positiven Stellungnahme klar gegen die Bürgermeister der Rheindeltagemeinde stellen“ würde. Die Verhandlungen seien nicht auf Augenhöhe geschehen, die Gemeinden erst zeitgleich mit der Presseaussendung informiert worden.
Zu laute Jets
Kritikpunkte gibt es genug: Einerseits wird der Lärm durch die Flugshow bekrittelt, andererseits auch das Überfliegen des Natura-2000-Schutzgebiets. Laut Auskunft des Landes wurde mit der Schweiz vereinbart, dass die Jets zwei Mal je eine halbe Stunde abheben dürfen. Das Überfliegen von Siedlungsgebiet solle dabei aber möglichst vermieden werden. Das letzte Wort, so scheint es, ist hier wohl noch nicht gesprochen. Schlussendlich entscheidet das Ministerium.
