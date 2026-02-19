Widerstand gegen Flugshow in Altenrhein

Wird nun doch nichts aus der Flugshow, die die Schweiz anlässlich des Flughafen-Jubiläums im August geplant hat? Wie berichtet, sollte der runde Geburtstag mit einem Ausflug der Patrouille Suisse (Kampfjets) gefeiert werden. Vorarlberg gab am Donnerstag sein Okay zu der Show – es ging dabei vor allem um das Überfliegen von Siedlungsräumen. Aufatmen also bei den Eidgenossen – scharfes Luftholen in den Amtsstuben von Gaißau, Höchst und Fußach. Dort regt sich Widerstand gegen die Show und damit gegen die Zustimmung des Landes Vorarlberg.