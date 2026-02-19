Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anrainer-Gemeinden:

Widerstand gegen Flugshow in Altenrhein

Vorarlberg
19.02.2026 18:10
Hier soll bald gefeiert werden – nicht alle freuen sich darüber.
Hier soll bald gefeiert werden – nicht alle freuen sich darüber.(Bild: Airport Altenrhein)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Erst am Donnerstag hat das Land Vorarlberg seine Zustimmung zu einer Flugshow zum 100-Jahr-Jubiläum des Flughafens Altenrhein gegeben – und schon regt sich Widerstand. Lärmbelästigung steht dabei im Vordergrund. 

0 Kommentare

Wird nun doch nichts aus der Flugshow, die die Schweiz anlässlich des Flughafen-Jubiläums im August geplant hat? Wie berichtet, sollte der runde Geburtstag mit einem Ausflug der Patrouille Suisse (Kampfjets) gefeiert werden. Vorarlberg gab am Donnerstag sein Okay zu der Show – es ging dabei vor allem um das Überfliegen von Siedlungsräumen. Aufatmen also bei den Eidgenossen – scharfes Luftholen in den Amtsstuben von Gaißau, Höchst und Fußach. Dort regt sich Widerstand gegen die Show und damit gegen die Zustimmung des Landes Vorarlberg.  

In einer Aussendung der drei Gemeinden hieß es am Donnerstag, dass sich die Landesregierung mit der „positiven Stellungnahme klar gegen die Bürgermeister der Rheindeltagemeinde stellen“ würde. Die Verhandlungen seien nicht auf Augenhöhe geschehen, die Gemeinden erst zeitgleich mit der Presseaussendung informiert worden. 

Lesen Sie auch:
Die Patrouille Suisse darf noch einmal ausfliegen. 
Vorarlberg gibt Okay
Flugshow: Schweizer Düsenjets dürfen abheben
19.02.2026

Zu laute Jets
Kritikpunkte gibt es genug: Einerseits wird der Lärm durch die Flugshow bekrittelt, andererseits auch das Überfliegen des Natura-2000-Schutzgebiets. Laut Auskunft des Landes wurde mit der Schweiz vereinbart, dass die Jets zwei Mal je eine halbe Stunde abheben dürfen. Das Überfliegen von Siedlungsgebiet solle dabei aber möglichst vermieden werden. Das letzte Wort, so scheint es, ist hier wohl noch nicht gesprochen. Schlussendlich entscheidet das Ministerium.   

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
19.02.2026 18:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 3°
Symbol leichter Regen
Bludenz
3° / 4°
Symbol Regen
Dornbirn
2° / 5°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
2° / 5°
Symbol Regen

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
152.671 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
115.679 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1676 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1591 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
810 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Vorarlberg
Anrainer-Gemeinden:
Widerstand gegen Flugshow in Altenrhein
Körperverletzung
Lehrling überfuhr Freund mit Gabelstapler
Geldhahn zugedreht
Forensische Ambulanz muss schließen
In Cremona
Maxi Taucher startet mit Sieg in eine neue Ära
Ärger im Stadtrat
Kinz erhält neue Agenden – Schoch ist das zu wenig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf