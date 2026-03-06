Betrieb auf Flughafen Altenrhein gesichert

Doch daraus wird nun doch nichts. Stände- und Nationalrat haben sich gegen die Maßnahme entschieden. Das bedeutet, dass auch weiterhin Bundesgelder in die Flugsicherung der Regionalflughäfen fließen werden. Peoples Airline-CEO Thomas Kutzler sagte dem SRF dazu: „Es ist wichtig, dass beide Räte erkannt haben, dass nicht die Regionalflugplätze das Problem sind, sondern die Flugsicherungsdienstleistung.“ In diesem Bereich wird nun mit Bewegung gerechnet, es könnte zu Neuvergaben kommen. Die Kosten sollen gesenkt werden, damit diese in Zukunft von den Regionalflughäfen selbst bezahlt werden können.