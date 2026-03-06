Betrieb auf Flughafen Altenrhein gesichert

Aufatmen am Flughafen Altenrhein, gleich über der Grenze zu Vorarlberg: Der Schweizer Bundesrat wollte den Geldhahn in Sachen Flugsicherung abdrehen– nun wurde aber entschieden, den Geldfluss doch nicht zum Versiegen zu bringen.
In den vergangenen Wochen musste der Flughafen Altenrhein, der regelmäßig von zahlreichen Vorarlbergern und Vorarlbergerinnen genutzt wird, bangen: Befürchtet wurde, dass die Bundesgelder für die Flugsicherung im Rahmen von Sparmaßnahmen gestrichen werden könnten. 25 Millionen Franken erhofften sich die Eidgenossen davon.
Doch daraus wird nun doch nichts. Stände- und Nationalrat haben sich gegen die Maßnahme entschieden. Das bedeutet, dass auch weiterhin Bundesgelder in die Flugsicherung der Regionalflughäfen fließen werden. Peoples Airline-CEO Thomas Kutzler sagte dem SRF dazu: „Es ist wichtig, dass beide Räte erkannt haben, dass nicht die Regionalflugplätze das Problem sind, sondern die Flugsicherungsdienstleistung.“ In diesem Bereich wird nun mit Bewegung gerechnet, es könnte zu Neuvergaben kommen. Die Kosten sollen gesenkt werden, damit diese in Zukunft von den Regionalflughäfen selbst bezahlt werden können.
Bisher wurde die Flugsicherung vom staatlichen Anbieter „Skyguide“ übernommen. Schätzungen zufolge könnte eine Neuausschreibung eine Kostensenkung von bis zu 50 Prozent bringen.
