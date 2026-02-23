Günstigere Winde für Flughafen Altenrhein

Die Flughafen-Betreiber am Schweizer Bodenseeufer und die Vorarlberger Geschäftsreisenden können aufatmen: Die Finanzkommission des Schweizer Nationalrats will die Förderungen für Regionalflughäfen nicht kürzen.
Groß war der Schock im März des vergangenen Jahres, nachdem die Mitglieder des Schweizer Bundesrats angedacht hatten, die finanzielle Förderung für regionale Flughäfen zu kürzen. Für die Betreiber des Flugplatzes St. Gallen-Altenrhein hätte dies bedeutet, dass jährlich zwischen 3,4 bis 5,3 Millionen Franken wegfallen würden. Doch ohne diese Subventionen des Bundes sei die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben, dem Flughafen drohe das Aus, hatte Thomas Krutzler damals befürchtet. Krutzler ist CEO der „People’s Air Group“, die den Flugplatz Altenrhein und die Fluglinie „People’s“ betreibt.
Subventionen für 2027 und 2028 zugesichert
Bereits Mitte Dezember konnten Krutzler und seine Mitstreiter aber erstmals aufatmen: Damals hatten sich die Mitglieder des Ständerats (das ist die kleine Kammer des Schweizer Parlaments) gegen die geplanten Kürzungen ausgesprochen. Mit 23 zu 15 Stimmen fiel die Entscheidung zugunsten der Schweizer Regionalflughäfen aus. Ihnen wurden zwar die Subventionen für die Flugsicherung in den Jahren 2027 und 2028 zugesichert, gleichzeitig sollen die Flugplatz-Verantwortlichen die Flugsicherung aber so aufstellen, dass langfristig keine staatlichen Subventionen mehr notwendig sind.
Ein erster Schritt könnte eine gemeinsame Ausschreibung der Flugsicherung sein – laut Krutzler würden die Verantwortlichen der Regionalflughäfen bereits gemeinsam an einer solchen Lösung arbeiten. Eine Umsetzung sei aber frühestens im Jahr 2029 möglich. Nachdem sich am Montag nun auch die Finanzkommission des Nationalrates gegen die geplante Kürzung der Bundesbeiträge ausgesprochen hat, stehen die Winde am Flughafen Altenrhein wieder wesentlich günstiger. Eine definitive Entscheidung werden aber erst die Mitglieder des Schweizer Nationalrates in den kommenden Wochen fällen.
Unternehmer in Vorarlberg atmen auf
Besonders häufig genutzt wird der Flughafen am Bodensee von Vorarlberger Geschäftstreibenden, entsprechend erfreut sind sie über die jüngste Entwicklung. „Man muss klar sagen, dass der Flughafen Altenrhein ein wichtiger Standortfaktor für Vorarlberg und die Ostschweiz ist. Insofern begrüßen wir die Entwicklung“, sagte IV-Präsident Elmar Hartmann auf „Krone“-Anfrage.
