Günstigere Winde für Flughafen Altenrhein

Subventionen für 2027 und 2028 zugesichert

Bereits Mitte Dezember konnten Krutzler und seine Mitstreiter aber erstmals aufatmen: Damals hatten sich die Mitglieder des Ständerats (das ist die kleine Kammer des Schweizer Parlaments) gegen die geplanten Kürzungen ausgesprochen. Mit 23 zu 15 Stimmen fiel die Entscheidung zugunsten der Schweizer Regionalflughäfen aus. Ihnen wurden zwar die Subventionen für die Flugsicherung in den Jahren 2027 und 2028 zugesichert, gleichzeitig sollen die Flugplatz-Verantwortlichen die Flugsicherung aber so aufstellen, dass langfristig keine staatlichen Subventionen mehr notwendig sind.