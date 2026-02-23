Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Förderungen fließen

Günstigere Winde für Flughafen Altenrhein

Vorarlberg
23.02.2026 16:20
Der Betrieb in Altenrhein sollte bis 2029 gesichert sein.
Der Betrieb in Altenrhein sollte bis 2029 gesichert sein.(Bild: Airport Altenrhein)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Flughafen-Betreiber am Schweizer Bodenseeufer und die Vorarlberger Geschäftsreisenden können aufatmen: Die Finanzkommission des Schweizer Nationalrats will die Förderungen für Regionalflughäfen nicht kürzen.  

0 Kommentare

Groß war der Schock im März des vergangenen Jahres, nachdem die Mitglieder des Schweizer Bundesrats angedacht hatten, die finanzielle Förderung für regionale Flughäfen zu kürzen. Für die Betreiber des Flugplatzes St. Gallen-Altenrhein hätte dies bedeutet, dass jährlich zwischen 3,4 bis 5,3 Millionen Franken wegfallen würden. Doch ohne diese Subventionen des Bundes sei die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben, dem Flughafen drohe das Aus, hatte Thomas Krutzler damals befürchtet. Krutzler ist CEO der „People’s Air Group“, die den Flugplatz Altenrhein und die Fluglinie „People’s“ betreibt.

Subventionen für 2027 und 2028 zugesichert
Bereits Mitte Dezember konnten Krutzler und seine Mitstreiter aber erstmals aufatmen: Damals hatten sich die Mitglieder des Ständerats (das ist die kleine Kammer des Schweizer Parlaments) gegen die geplanten Kürzungen ausgesprochen. Mit 23 zu 15 Stimmen fiel die Entscheidung zugunsten der Schweizer Regionalflughäfen aus. Ihnen wurden zwar die Subventionen für die Flugsicherung in den Jahren 2027 und 2028 zugesichert, gleichzeitig sollen die Flugplatz-Verantwortlichen die Flugsicherung aber so aufstellen, dass langfristig keine staatlichen Subventionen mehr notwendig sind.

Ein erster Schritt könnte eine gemeinsame Ausschreibung der Flugsicherung sein – laut Krutzler würden die Verantwortlichen der Regionalflughäfen bereits gemeinsam an einer solchen Lösung arbeiten. Eine Umsetzung sei aber frühestens im Jahr 2029 möglich. Nachdem sich am Montag nun auch die Finanzkommission des Nationalrates gegen die geplante Kürzung der Bundesbeiträge ausgesprochen hat, stehen die Winde am Flughafen Altenrhein wieder wesentlich günstiger. Eine definitive Entscheidung werden aber erst die Mitglieder des Schweizer Nationalrates in den kommenden Wochen fällen.

Unternehmer in Vorarlberg atmen auf
Besonders häufig genutzt wird der Flughafen am Bodensee von Vorarlberger Geschäftstreibenden, entsprechend erfreut sind sie über die jüngste Entwicklung. „Man muss klar sagen, dass der Flughafen Altenrhein ein wichtiger Standortfaktor für Vorarlberg und die Ostschweiz ist. Insofern begrüßen wir die Entwicklung“, sagte IV-Präsident Elmar Hartmann auf „Krone“-Anfrage.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
23.02.2026 16:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 9°
Symbol bedeckt
Bludenz
6° / 13°
Symbol bedeckt
Dornbirn
7° / 14°
Symbol bedeckt
Feldkirch
6° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.335 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
166.084 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.946 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3490 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Vorarlberg
Förderungen fließen
Günstigere Winde für Flughafen Altenrhein
Unfall im Klostertal
Pkw krachte gegen Baum und Lärmschutzwand
Ex-Fußballfunktionär
Spielerinnen gefilmt: Nur sieben Monate bedingt
Warnstufe 4
Lawinengefahr in Vorarlberg bleibt weiter hoch
Steuerhinterziehung?
Porsche Panamera hinter Pfändertunnel einkassiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf