Prinzessin Kate tanzte barfuß in indischem Tempel

Bei so viel Lebensfreude und Spontaneität war es auch nicht weiter verwunderlich, dass Kates Besuch in Leicester für viel Begeisterung sorgte. „Es war einfach fantastisch“, schwärmte Mayur Kachela, ein Mitglied des Tempel-Vorstandes laut britischer Zeitung. „Sie hat unsere Arbeit hier wirklich wertgeschätzt und war sehr interessiert.“