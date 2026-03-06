Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strahlender Auftritt

Prinzessin Kate tanzte barfuß in indischem Tempel

Royals
06.03.2026 12:05
Prinzessin Kate tanzte beim Besuch in Leicester barfuß in einem indischen Tempel.
Prinzessin Kate tanzte beim Besuch in Leicester barfuß in einem indischen Tempel.(Bild: AP/DARREN STAPLES)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Bei diesen Fotos ist vielen Royal-Fans mit Sicherheit das Herz aufgegangen. Denn nach zahlreichen Negativ-Nachrichten rund um Ex-Prinz Andrew konnte Prinzessin Kate endlich wieder herzhaft lachen. Und dann entledigte sich die 44-Jährige auch noch ihrer Schuhe, um barfuß ein Tänzchen hinzulegen.

0 Kommentare

Mit hupenden Autos und unter großem Jubel wurde Prinzessin Kate am Donnerstag in Leicester empfangen. Die schöne Ehefrau von Prinz William besuchte die britische Stadt, um nach dem hinduistischen Holi-Fest, das am 4. März gefeiert wird, die britisch-indische Gemeinde zu besuchen.

Blumenkette für Kate
Und gleich nach der Ankunft gab‘s für Kate auch schon ein besonderes Geschenk – nämlich eine traditionelle Blumenkette aus Perlen und Rosen, die perfekt zum cremeweißen Outfit aus Plisseerock und langem Wollmantel passte.

Prinzessin Kate bei der Ankunft bei ihrem Termin in Leicester
Prinzessin Kate bei der Ankunft bei ihrem Termin in Leicester(Bild: AFP/JAMES GLOSSOP)
Die Prinzessin von Wales bedankte sich für die Blumenkette, die ihr überreicht worden war.
Die Prinzessin von Wales bedankte sich für die Blumenkette, die ihr überreicht worden war.(Bild: AFP/JAMES GLOSSOP)

Kate bedankte sich überschwänglich und grüßte die Gemeindemitglieder mit einem herzlichen „Namaste“.

Kate zog High Heels aus und tanzte mit
Und dann sorgte Kate für eine liebe Überraschung. Denn nachdem Kate eine Bollywood-Tanzvorführung der Aakash Odedra Company bewundern durfte, hielt sie nichts mehr am Sessel – und in ihren High Heels! Kate tanzte während eines traditionellen Frauentanzes munter – und barfuß – mit.

Prinzessin Kate genoss die Bollywood-Performance.
Prinzessin Kate genoss die Bollywood-Performance.(Bild: AP/James Glossop/ The Times)
Und tanzte später selbst mit – ohne Schuhe!
Und tanzte später selbst mit – ohne Schuhe!(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Und schwärmte anschließend begeistert von den Tanzeinlagen. „Sie müssen superfit sein, denn es ist total energiegeladen“, schmunzelte Kate laut „Daily Mail“. Und verriet noch: „Meine Kinder würden das lieben, sie lieben das Tanzen. Louis würde eure Tanzchoreografie lieben.“

Lesen Sie auch:
Dieses Bild begeistert gerade das Netz: Mit einem liebevollen Blick schaut die Prinzessin von ...
Gänsehaut-Moment
Dieser Blick von Kate auf William geht viral!
26.02.2026
Royale Premiere!
Wirbel um Clip: Warum Kate gerade alle verzückt
01.03.2026

Bei so viel Lebensfreude und Spontaneität war es auch nicht weiter verwunderlich, dass Kates Besuch in Leicester für viel Begeisterung sorgte. „Es war einfach fantastisch“, schwärmte Mayur Kachela, ein Mitglied des Tempel-Vorstandes laut britischer Zeitung. „Sie hat unsere Arbeit hier wirklich wertgeschätzt und war sehr interessiert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
06.03.2026 12:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.271 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.011 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
279.900 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2424 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2232 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1779 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Royals
Strahlender Auftritt
Prinzessin Kate tanzte barfuß in indischem Tempel
Nach Royal-Rauswurf
Übernachtet Ferguson jetzt bei Priscilla Presley?
Alte E-Mails zeigen:
„Glückwunsch“: Andrew feierte Epsteins Freilassung
Gesteht Taten ein
Marius Borg Høiby wegen neuer Vorwürfe angeklagt
Autor behauptet:
Epstein war besessen von Prinzessin Madeleine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf