Prinzessin Kate tanzte barfuß in indischem Tempel

Bei diesen Fotos ist vielen Royal-Fans mit Sicherheit das Herz aufgegangen. Denn nach zahlreichen Negativ-Nachrichten rund um Ex-Prinz Andrew konnte Prinzessin Kate endlich wieder herzhaft lachen. Und dann entledigte sich die 44-Jährige auch noch ihrer Schuhe, um barfuß ein Tänzchen hinzulegen.
Mit hupenden Autos und unter großem Jubel wurde Prinzessin Kate am Donnerstag in Leicester empfangen. Die schöne Ehefrau von Prinz William besuchte die britische Stadt, um nach dem hinduistischen Holi-Fest, das am 4. März gefeiert wird, die britisch-indische Gemeinde zu besuchen.
Blumenkette für Kate
Und gleich nach der Ankunft gab‘s für Kate auch schon ein besonderes Geschenk – nämlich eine traditionelle Blumenkette aus Perlen und Rosen, die perfekt zum cremeweißen Outfit aus Plisseerock und langem Wollmantel passte.
Kate bedankte sich überschwänglich und grüßte die Gemeindemitglieder mit einem herzlichen „Namaste“.
Kate zog High Heels aus und tanzte mit
Und dann sorgte Kate für eine liebe Überraschung. Denn nachdem Kate eine Bollywood-Tanzvorführung der Aakash Odedra Company bewundern durfte, hielt sie nichts mehr am Sessel – und in ihren High Heels! Kate tanzte während eines traditionellen Frauentanzes munter – und barfuß – mit.
Und schwärmte anschließend begeistert von den Tanzeinlagen. „Sie müssen superfit sein, denn es ist total energiegeladen“, schmunzelte Kate laut „Daily Mail“. Und verriet noch: „Meine Kinder würden das lieben, sie lieben das Tanzen. Louis würde eure Tanzchoreografie lieben.“
Bei so viel Lebensfreude und Spontaneität war es auch nicht weiter verwunderlich, dass Kates Besuch in Leicester für viel Begeisterung sorgte. „Es war einfach fantastisch“, schwärmte Mayur Kachela, ein Mitglied des Tempel-Vorstandes laut britischer Zeitung. „Sie hat unsere Arbeit hier wirklich wertgeschätzt und war sehr interessiert.“
