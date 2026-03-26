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Sweeney in Sorge um Air-Force-Bruder in Übersee

Society International
26.03.2026 16:00
Sweeney mit ihrem Bruder Trent, der bei der US Air Force dient.
Sweeney mit ihrem Bruder Trent, der bei der US Air Force dient.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/sydney_sweeney)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Sie lässt einen sexy Schnappschuss nach dem nächsten für ihren neue Unterwäsche-Kollektion folgen. Doch privat hat Sydney Sweeney gerade andere Sorgen als der Erfolg ihrer Eigenmarke Syrn. Denn der amerikanische Angriff auf den Iran geht der 28-Jährigen näher, als es die meisten ahnen.

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Ihr jüngerer Bruder Trent ist nämlich beim US-Militär und in Übersee stationiert. 

Video-Telefonat mit Bruder im Einsatz
Auf ihrer Instagram-Story postete die Schauspielerin einen Screenshot, der sie beim Video-Telefonat mit ihrem lächelnden Bruder zeigt. Dieser trägt einen Helm und einen Militär-Tarnanzug. Dazu schrieb sie: „Von meinem Bruder einen Anruf zu bekommen, wenn er im Einsatz ist, macht mich immer glücklich.“ Sie fuhr fort: „Meine Gedanken sind bei allen Männern und Frauen in Übersee – ich sende meine Liebe. Danke für euren Dienst!“

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Enges geschwisterliches Verhältnis
Trent Sweeney dient bei der US Air Force und hat den Dienstgrad eines Staff Sergeant (vergleichbar mit Wachtmeister bei uns). Der 25-Jährige hat ein enges Verhältnis zu seiner älteren Schwester und war zuletzt im Dezember bei der Premiere ihres Films „Christy“ ihre Begleitung auf dem roten Teppich.

Es ist unklar, ob Trent zu den 2000 Soldaten der 82. „Airborne Division“ gehört, die am Dienstag vom Pentagon in den Nahen Osten geschickt wurden.

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