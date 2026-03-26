Sweeney in Sorge um Air-Force-Bruder in Übersee

Video-Telefonat mit Bruder im Einsatz

Auf ihrer Instagram-Story postete die Schauspielerin einen Screenshot, der sie beim Video-Telefonat mit ihrem lächelnden Bruder zeigt. Dieser trägt einen Helm und einen Militär-Tarnanzug. Dazu schrieb sie: „Von meinem Bruder einen Anruf zu bekommen, wenn er im Einsatz ist, macht mich immer glücklich.“ Sie fuhr fort: „Meine Gedanken sind bei allen Männern und Frauen in Übersee – ich sende meine Liebe. Danke für euren Dienst!“