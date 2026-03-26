Skelett von Musketier D‘Artagnan entdeckt?

Der echte D‘Artagnan, der mit vollständigem Namen Charles de Batz de Castelmore d‘Artagnan hieß, verbrachte sein Leben in den Diensten der französischen Krone. Er starb anno 1673, als er im Auftrag von König Ludwig XIV. mit seinen Musketieren die Stadt Maastricht belagerte und durch einen Schuss getötet wurde. Seine letzte Ruhestätte war bisher unbekannt.