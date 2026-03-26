Terrasse von Fußball-Clubheim fing Feuer

Kohlereste vom Wind verteilt

Auch die Brandursache war schnell ausgemacht. Offenbar waren die Kohlereste von Holzanzündern unter die Terrassenkonstruktion geraten. Ein Funktionär des Vereins hatte diese zuvor eingesammelt und deponiert. Die Polizei geht davon aus, dass die glimmenden Reste in weiterer Folge vom Wind verteilt worden sind und unter anderem auf der Terrasse landeten. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.