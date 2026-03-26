Terrasse von Fußball-Clubheim fing Feuer

Laut Polizei hat sich der Vorfall gegen 17 Uhr im Clubheim des FC Schwarzach ereignet. Ein Vereinsmitglied sah plötzlich Rauchschwaden aus der Holzterrasse im Obergeschoss ziehen – der Mann informierte sofort die Feuerwehr und alarmierte die anderen auf dem Gelände anwesenden Personen.
Von Anwesenden gelöscht
Als die rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schwarzach und Wolfurt Minuten später am Ort des Geschehens eintrafen, war der Kleinbrand bereits von den Vereinsmitgliedern erstickt worden. Die Florianijünger entfernten in weiterer Folge große Teile der Terrassendielen, um sicherzustellen, dass sich keine weiteren Glutnester in der Unterkonstruktion befanden.
Kohlereste vom Wind verteilt
Auch die Brandursache war schnell ausgemacht. Offenbar waren die Kohlereste von Holzanzündern unter die Terrassenkonstruktion geraten. Ein Funktionär des Vereins hatte diese zuvor eingesammelt und deponiert. Die Polizei geht davon aus, dass die glimmenden Reste in weiterer Folge vom Wind verteilt worden sind und unter anderem auf der Terrasse landeten. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.
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