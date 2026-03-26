H9N2-Patient isoliert
Erster Vogelgrippe-Fall beim Menschen in Europa
In Europa ist erstmals eine Infektion eines Menschen mit dem aviären Influenzavirus (Vogelgrippe) nachgewiesen worden. Das italienische Gesundheitsministerium erklärte, dass der Patient sich vermutlich im Ausland angesteckt habe.
Der Fall von H9N2 wurde in der Lombardei festgestellt. Der Betroffene werde momentan isoliert im Krankenhaus San Gerardo Krankenhaus in Monza versorgt. Er habe gesundheitliche Probleme und Begleiterkrankungen, wurde erklärt.
Kontaktpersonen negativ getestet
„Alle notwendigen Überprüfungen wurden umgehend durchgeführt und relevante Kontakte wurden im Rahmen der üblichen Präventions- und Überwachungsmaßnahmen ermittelt“, so das italienische Gesundheitsministerium. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen in der Lombardei lebenden Mann aus Afrika, der sich dort mit dem Virusstamm H9N2 angesteckt hat. Alle Personen, die Kontakt mit dem Mann hatten, wurden negativ getestet.
Dies bestätigt, dass bisher keine Übertragung des Vogelgrippevirus A(H9N2) von Mensch zu Mensch bei Vogelgrippeviren nachgewiesen wurde. „Es besteht daher keine Alarmlage in Italien“, versicherte der Epidemiologe Gianni Rezza laut Medienangaben. Dennoch sei die Überwachung durch das Gesundheitsministerium aktiv.
Seit 1998 weltweit 195 infizierte Menschen
Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) wurden seit 1998 und bis zum 27. Februar 2026 weltweit 195 Fälle von A(H9N2) beim Menschen in zehn Ländern in Asien und Afrika gemeldet. Zwei Infektionen verliefen tödlich. Es wurden bisher weder Cluster von Infektionen mit Influenza A(H9N2) beim Menschen noch dokumentierte Fälle einer Übertragung von Mensch zu Mensch gemeldet. Der direkte Kontakt mit infizierten Vögeln oder kontaminierten Umgebungen gilt als wahrscheinlichste Infektionsquelle für Vogelgrippeviren beim Menschen.
Menschliche Fälle eines anderen, aggressiveren Stamms – H5N1 – wurden – wenn auch sehr selten – in den vergangenen Jahren in England, Spanien und der Türkei sowie in Asien und Afrika nachgewiesen. Insgesamt wurden seit Beginn der 2000er-Jahre weltweit etwa tausend Infektionen mit H5N1 registriert, mit einer hohen Sterblichkeitsrate. Im Allgemeinen erfolgt die Ansteckung mit Viren durch direkten Kontakt mit infiziertem Geflügel oder mit kontaminierten Umgebungen oder Materialien. Das Virus befällt vor allem Vögel, wurde aber auch bei mehreren Säugetieren gefunden.
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