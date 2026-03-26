Erster Vogelgrippe-Fall beim Menschen in Europa

Menschliche Fälle eines anderen, aggressiveren Stamms – H5N1 – wurden – wenn auch sehr selten – in den vergangenen Jahren in England, Spanien und der Türkei sowie in Asien und Afrika nachgewiesen. Insgesamt wurden seit Beginn der 2000er-Jahre weltweit etwa tausend Infektionen mit H5N1 registriert, mit einer hohen Sterblichkeitsrate. Im Allgemeinen erfolgt die Ansteckung mit Viren durch direkten Kontakt mit infiziertem Geflügel oder mit kontaminierten Umgebungen oder Materialien. Das Virus befällt vor allem Vögel, wurde aber auch bei mehreren Säugetieren gefunden.