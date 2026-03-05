Neuer Vogelgrippefall: Stallpflicht für Geflügel

Risikogebiet Rheintal

Aktuell sind 14 Vorarlberger Gemeinden – Lochau, Bregenz, Hard, Fußach, Höchst, Gaißau, Hohenems, Lustenau, Altach, Feldkirch, Koblach, Mäder, Meiningen und Rankweil – als „Gebiete mit stark erhöhtem Risiko“ deklariert. Das heißt, es gilt eine Stallpflicht für Geflügel. Sollte dies aus baulichen Gründen nicht möglich sein, so sind in Betrieben unter 50 Tieren zumindest die vorgegebenen Maßnahmen für „Gebiete mit erhöhtem Risiko“ einzuhalten. Das heißt unter anderem, dass Enten und Gänse von anderen Vögeln getrennt zu halten sind, zudem muss das Geflügel bestmöglich vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt werden: Die Fütterung sollte im Stall oder zumindest in einem Unterstand erfolgen, insbesondere gilt es dafür Sorge zu tragen, dass Wildvögel keinen Zugang zur Tränke haben. Ebenfalls wichtig ist die Hygiene: Bei Reinigung und Desinfektion ist besondere Akribie geboten!