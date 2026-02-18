Vogelgrippe könnte alle Tiere in Antarktis töten

Erreger auch in Seebären nachgewiesen

Auf seiner jüngsten Expedition in die Arktis seien neue Fälle bei Antarktiskormoranen, Dominikanermöwen, Adelie- und Eselspinguinen sowie bei Antarktischen Seebären entdeckt worden, teilte Neira AFP mit. Die Krankheit habe sich „vollständig in der antarktischen Region ausgebreitet, in der wir die Möglichkeit haben, hinzugehen und zu forschen“, sagte der chilenische Polarforscher.