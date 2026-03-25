Mann sticht mit Messer in Zug auf 18-Jährige ein

Den Angaben nach handelt es sich bei dem Opfer um eine Deutsche. Nach dem Angriff sei der Bahnhof gesperrt, die junge Frau in ein Spital eingeliefert worden. Der Tatverdächtige soll Deutscher sein. Er sei nicht polizeibekannt gewesen und dürfte die 18-Jährige gekannt haben. Die Passagiere erhielten psychologische Unterstützung, die Ermittlungen dauerten noch an.