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Polizei-Großeinsatz

Mann sticht mit Messer in Zug auf 18-Jährige ein

Ausland
25.03.2026 21:24
Die Polizei ist beim Bahnhof in Sulzbach im Einsatz.
Die Polizei ist beim Bahnhof in Sulzbach im Einsatz.(Bild: Ajdin Kamber - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Mittwochnachmittag haben sich in Sulzbach im Saarland in Deutschland fürchterliche Szenen abgespielt: Ein 21-Jähriger griff eine Frau mit einem Messer in einer Vlexx-Bahn an.

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„In Höhe des Bahnhofs Sulzbach kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Zugabteil zwischen einer männlichen und einer weiblichen Person. Im Verlauf erfolgte ein Angriff auf die Frau, die nach aktuellem Stand durch ein Messer verletzt wurde“, schilderte ein Sprecher der Polizei der „Bild Zeitung“.

Den Angaben nach handelt es sich bei dem Opfer um eine Deutsche. Nach dem Angriff sei der Bahnhof gesperrt, die junge Frau in ein Spital eingeliefert worden. Der Tatverdächtige soll Deutscher sein. Er sei nicht polizeibekannt gewesen und dürfte die 18-Jährige gekannt haben. Die Passagiere erhielten psychologische Unterstützung, die Ermittlungen dauerten noch an.

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