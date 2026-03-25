US-Regierung lässt E15-Benzin im Sommer zu

Iran-Krieg treibt Preise an

Die Benzinpreise sind seit dem Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran stark gestiegen. Der Konflikt blockiert die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz. Durch diese strategisch wichtige Meerenge wird ein Fünftel des weltweiten Angebots an Rohöl und Flüssigerdgas transportiert, was die globalen Ölpreise in die Höhe getrieben hat.