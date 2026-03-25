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Wegen Iran-Kriegs

Uns droht schlimmste Industriekrise seit jeher

Wirtschaft
25.03.2026 17:44
Immer mehr Firmen sind von den aktuellen Entwicklungen betroffen.
Immer mehr Firmen sind von den aktuellen Entwicklungen betroffen.(Bild: Montri - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Iran-Krieg könnte nach Ansicht des Generalsekretärs der Internationalen Handelskammer ICC die „schlimmste Industriekrise seit Menschengedenken“ auslösen.

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Die Bedrohung basiere nicht nur auf den steigenden Energiepreisen. Das Problem sei auch, dass „die industrielle Produktion selbst gestört und durch Gasengpässe und anderer wesentlicher Vorleistungen“ beeinträchtigt werde, erklärte John Denton am Donnerstag im Vorfeld einer WTO-Ministerkonferenz im kamerunischen Jaunde ab Freitag.

Denton verwies auf Aussagen des Chefs der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, der am Montag vor der womöglich schwersten Energie-Krise seit Jahrzehnten gewarnt hatte. Die Auswirkungen der Krise träfen nicht nur die Industrie, sondern auch die Landwirtschaft, die auf Düngemittel angewiesen sei, fuhr Denton fort. Die Störungen im Handel mit Dünger stellten eine „sehr reale Gefahr für die kommende Erntesituation dar“, da Landwirte weltweit mit Versorgungsengpässen und Preisanstiegen konfrontiert seien.

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