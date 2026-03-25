Uns droht schlimmste Industriekrise seit jeher

Der Iran-Krieg könnte nach Ansicht des Generalsekretärs der Internationalen Handelskammer ICC die „schlimmste Industriekrise seit Menschengedenken“ auslösen.
Die Bedrohung basiere nicht nur auf den steigenden Energiepreisen. Das Problem sei auch, dass „die industrielle Produktion selbst gestört und durch Gasengpässe und anderer wesentlicher Vorleistungen“ beeinträchtigt werde, erklärte John Denton am Donnerstag im Vorfeld einer WTO-Ministerkonferenz im kamerunischen Jaunde ab Freitag.
Denton verwies auf Aussagen des Chefs der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, der am Montag vor der womöglich schwersten Energie-Krise seit Jahrzehnten gewarnt hatte. Die Auswirkungen der Krise träfen nicht nur die Industrie, sondern auch die Landwirtschaft, die auf Düngemittel angewiesen sei, fuhr Denton fort. Die Störungen im Handel mit Dünger stellten eine „sehr reale Gefahr für die kommende Erntesituation dar“, da Landwirte weltweit mit Versorgungsengpässen und Preisanstiegen konfrontiert seien.
Straße von Hormuz gesperrt
Im Zuge der US-israelischen Angriffe auf den Iran hat Teheran de facto die Straße von Hormuz gesperrt, durch die Meerenge verläuft üblicherweise rund ein Fünftel des weltweiten Öltransports. Auch wurden wiederholt Öl- und Gasproduktionsanlagen in der Golfregion angegriffen. Der Rohölpreis stieg seit Beginn des Iran-Kriegs deutlich. Es sei „von entscheidender Bedeutung, dass die internationale Gemeinschaft alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um die sichere Handelsschifffahrt im Golf wiederherzustellen“, so Denton.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.