Uns droht schlimmste Industriekrise seit jeher

Straße von Hormuz gesperrt

Im Zuge der US-israelischen Angriffe auf den Iran hat Teheran de facto die Straße von Hormuz gesperrt, durch die Meerenge verläuft üblicherweise rund ein Fünftel des weltweiten Öltransports. Auch wurden wiederholt Öl- und Gasproduktionsanlagen in der Golfregion angegriffen. Der Rohölpreis stieg seit Beginn des Iran-Kriegs deutlich. Es sei „von entscheidender Bedeutung, dass die internationale Gemeinschaft alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um die sichere Handelsschifffahrt im Golf wiederherzustellen“, so Denton.