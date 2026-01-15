Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Branchen in der Krise

Jobabbau: Das fordert Industrie nun von Regierung

Wirtschaft
15.01.2026 13:27
Österreichs Wirtschaft in der Krise. Vor allem die Autoindustrie bekommt diese ordentlich zu ...
Österreichs Wirtschaft in der Krise. Vor allem die Autoindustrie bekommt diese ordentlich zu spüren.(Bild: AFP/FREDERICK FLORIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das neue Jahr ist noch recht jung, trotzdem jagt in der heimischen Wirtschaft mit dem Abbau Hunderter Jobs eine Hiobsbotschaft die andere. Um wieder echten Aufschwung zu generieren, brauche es dringend Maßnahmen seitens der Regierung, fordert jetzt Georg Knill, Präsident der  Industriellenvereinigung (IV).

0 Kommentare

Knill baut etwa auf die Industriestrategie, die am Freitag präsentiert werden soll. Nötige Maßnahmen müssten aber durch Einsparungen finanziert werden – nicht neue Steuern.

Österreich droht Anschluss an Deutschland zu verlieren
Wichtig sei es für die Austro-Industrie vor allem auch, nicht gegenüber Deutschland ins Hintertreffen zu gelangen. Beim wichtigsten Wirtschaftspartner ist ein Industriestrompreis von 5 Cent vorgesehen, der gerade in Brüssel geprüft wird. Analog müsse hierzulande vorgegangen werden, forderte Knill am Donnerstag.

Autozulieferer ZKW: An beiden Standorten in Niederösterreich sollen insgesamt 600 Stellen ...
Autozulieferer ZKW: An beiden Standorten in Niederösterreich sollen insgesamt 600 Stellen gestrichen werden. Hauptbetroffen ist das Hauptquartier in Wieselburg (s. Bild oben).(Bild: ZKW Group)

Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz
Für die in der angekündigten Industriestrategie vorgesehenen, künftigen Kompensationen des Industriestrompreises und des verlängerten Strompreiskosten-Ausgleichsgesetzes (SAG) in den Jahren 2027, 2028 und 2029 sollen jeweils insgesamt 250 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die Teilnahme an einer der Staatshilfen schließt Betriebe von der Teilnahme an der anderen aus. Knill erhofft sich, dass dadurch insgesamt mehr Branchen in den Genuss von abgefederten Energiepreisen kommen. Das sei angesichts der Erhaltung Wettbewerbsfähigkeit unbedingt nötig. Das SAG ist eher eng ausgelegt, der Industriestrompreis breiter.

Zitat Icon

Es muss klar sein, wohin wir wollen und wie das Industrieland in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren ausschauen soll.

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV)

Bild: IV/Slowik

„Erste wichtige Signale“ aus Industriestrategie
Die IV war laut Knill in den Prozess der Erstellung der Industriestrategie eingebunden. Sie habe dort „kurzfristige Impulse zur Linderung des Wettbewerbsdrucks und eine langfristige Strategie“ eingefordert. „Die Punkte die bisher bekannt sind, sind eine Kombination aus beidem“, sagte Knill. „In der wirtschaftlich herausfordernden Phase orten wir erste wichtige Signale.“

Auf lange Sicht brauche es in der Industriestrategie klare, längerfristige und vor allem messbare Ziele. „Es muss klar sein, wohin wir wollen und wie das Industrieland in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren ausschauen soll.“

IV: Staat muss endlich im System sparen
Gleichzeitig kritisierte der Industrielle aber einmal mehr die Höhe der Staatsausgaben massiv, und dass angedachte Hilfen – sei es beim Industriestrom oder bei der Senkung der Mehrwertsteuer – über neue Einnahmen gegenfinanziert werden und nicht durch „Sparen im System“. Damit meint die IV unter anderen Punkten Pensionen und Föderalismus. So belaufe sich die „Staatsausgabenquote auf 55 Prozent“: „Bei über 50 Prozent spricht man landläufig von Sozialismus“, so Knill. „Echte Strukturreformen fehlen gänzlich. Die staatlichen Ausgaben müssen nachhaltig gedrückt werden.“

Lesen Sie auch:
An beiden Standorten in Niederösterreich sollen insgesamt 600 Stellen gestrichen werden. ...
Kahlschlag in NÖ
Autozulieferer ZKW baut ab: 600 Stellen gestrichen
13.01.2026
Schock für Belegschaft
KTM streicht nach Umbenennung 500 Stellen
13.01.2026
Umsatzminus, Jobabbau
Unsere Industrie schrumpft das zehnte Mal in Folge
09.01.2026

Knill braucht MwSt.-Senkung nicht, kritisiert Gießkanne
Auf Nachfrage kritisierte Knill in diesem Zusammenhang auch die geplante Senkung der Mehrwertsteuer für gewisse, noch zu definierende Grundnahrungsmittel. Einerseits handle es sich nicht um eine Maßnahme die dem Standort helfe. Andererseits sei das Volumen „überschaubar“, werde aber doch über neue Steuern finanziert. Dazu komme „massiv das Prinzip Gießkanne. Wenn die Milch beispielsweise um 6 Cent billiger wird – ich brauche offen gesagt diese Vergünstigung nicht“, so der IV-Präsident.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
445.374 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
176.128 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.291 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Wirtschaft
Branchen in der Krise
Jobabbau: Das fordert Industrie nun von Regierung
Krone Plus Logo
Was auf uns zukommt
Werden Maßnahmen der Regierung helfen? Ja, aber…
Airlines müssen zahlen
Bei Flugannullierung werden Provisionen erstattet
Erste Details bekannt
Kurz-Finanzier mischt bei neuem TV-Großprojekt mit
Kosmetikkette pleite
Kein Ende der Grazer Leerstands-Misere in Sicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf