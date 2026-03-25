AK: Preise für Einkaufskorb „geradezu explodiert“

Sind die Preise gesunken, hat das laut dem Fachverband Lebensmittelhandel in der Wirtschaftskammer Österreich mit reduzierten Energiepreisen und reduzierten Kosten für Vorleistungen zu tun. „Dort, wo sich Kosten etwa bei Energie oder einzelnen Vorleistungen entspannen, wird das im Wettbewerb rasch an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben“, sagte Obmann Christian Prauchner in einer Aussendung. Dass die Preise langfristig auf einem hohen Niveau blieben, habe unter anderem mit höheren Lohnkosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Betriebsmittel zu tun. Das schlage sich im Handel „unmittelbar nieder“.