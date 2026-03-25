ÖVP-Antrag im Landtag: Tankbonus für Pendler

Horrende Summe

Die ÖVP wird heute im Landtag die Einführung eines Burgenland-Tankbonus einbringen: 500 Euro Einmalzahlung für Autofahrer mit Hauptwohnsitz im Burgenland, die das große Pendlerpauschale beziehen, 250 für jene mit kleinem. Dies ergäbe eine geschätzte Summe von mehr als 25 Millionen Euro, die das Land bereitstellen müsste. Woher nehmen? „Die Landesregierung hatte in der Vergangenheit schon oft kreative Ideen“, so Strobl.