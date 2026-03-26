Hausarzt am Limit: „Geht sich bald nicht mehr aus“

Allein in Tirol sind derzeit 29 Kassenstellen unbesetzt, einige schon seit Jahren. Der Allgemeinmediziner Peter Lidinsky kümmert sich in einem unterversorgten Bezirk mit zu wenigen Kollegen um immer noch mehr Patienten. Was er erzählt, macht Angst.
Wenn Peter Lidinsky, Kassenarzt in St. Johann bei Kitzbühel, von seinem Alltag erzählt, dann schwingen zwei Emotionen mit. Die Freude über den Beruf als Allgemeinmediziner, der Menschen über Jahre begleitet, sie kennt, ihre Vertrauensperson ist. Doch es macht sich auch wachsende Verzweiflung breit bei dem Kassenarzt, der seit Oktober 2022 eine eigene Praxis hat.
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