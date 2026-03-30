Auf diesem Feld erntet der Doktor das Gemüse

Ende März traut sich der Spargel endlich aus der Erde. Krone+ besuchte einen niederösterreichischen Bio-Bauern bei der Ernte und entdeckte viel Neues: Automatische Schälmaschinen, nepalesische Saisonarbeiter und ein Spargel-Shooting.
Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie werden einmal um die eigene Achse gedreht, von einer Kamera 20 Mal fotografiert, nach diversen Kriterien beurteilt und danach mit 25 Gleichgesinnten zu einem Paket geschnürt. Sie sind ein Spargel. Und damit mein ich nicht einen unmuskulösen Fitnessstudiobesucher, sondern das grüne oder weiße Gemüse.
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