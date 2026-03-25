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Cobra im Einsatz

Alarm in Villach: Jugendliche hantierten mit Waffe

Kärnten
25.03.2026 14:17
In der Villacher Innenstadt kam es zu einem Polizeieinsatz
In der Villacher Innenstadt kam es zu einem Polizeieinsatz(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein Passant hatte Mittwochvormittag in Villach in Kärnten Alarm geschlagen: Er hatte Jugendliche mit einer Waffe in der Innenstadt gesehen.

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Die Einsatzeinheit Cobra sowie die Polizei standen Mittwoch in Villach im Einsatz: Ein Passant hatte gemeldet, dass zwei Jugendliche mit einer Waffe bei der Arbeiterkammer hantieren würden.

Die 16-Jährigen wurden in der Innenstadt von den Beamten gefasst. Bei der Waffe soll es sich um eine sogenannte Softair-Pistole gehandelt haben. Diese Druckluftwaffen ähneln sehr echten Waffen und kommen beim Geländespiel „Airsoft“ zum Einsatz. Die Jugendlichen werden angezeigt.

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