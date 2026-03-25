Barbara Petritsch wird zur neuen Doyenne ernannt

Petritsch absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Graz. Die am 24. Februar 1945 geborene Steirerin war daraufhin an etlichen verschiedenen Theatern zu sehen – darunter den Münchner Kammerspielen, dem Schauspielhaus Bochum und dem Schillertheater Berlin. Kurz vor der Jahrtausendwende dockte sie beim Burgtheater an. Aktuell steht sie in „Wir sind noch einmal davongekommen“ von Thornton Wilder, „Der Tartuffe“ und „Der eingebildete Kranke“ von Molière und „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen auf der Bühne.