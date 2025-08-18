ID Austria: Registrierung bald in mehr Gemeinden

Im Rahmen der Tour beobachte man großen Andrang und Bedarf, sagte Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Seit dem Start im Juli hat sich die Zahl der Nutzer von rund 3,9 auf 4,1 Millionen erhöht. Bis 2030 sollen es rund neun Millionen sein. Mehr als 500 Amtswege stehen digital für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Im nächsten Jahr soll etwa der digitale Studierendenausweis integriert werden.