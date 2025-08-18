Vorteilswelt
ID Austria: Registrierung bald in mehr Gemeinden

Digital
18.08.2025 13:55
Bei den Nutzern kommt die App nicht gut an: Die ID Austria erhält im Apple App Store 1,7 von ...
Bei den Nutzern kommt die App nicht gut an: Die ID Austria erhält im Apple App Store 1,7 von fünf und im Google Play Store 1,3 von fünf möglichen Punkten.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Die Registrierung für ID Austria soll in den Gemeinden ausgeweitet werden. Derzeit bieten 890 österreichische Kommunen die Anmeldung an. Künftig sollen auch jene rund 1200, in denen noch keine digitale Signatur beantragt werden kann, dazukommen.

Die Ankündigung erfolgte am Montag bei einem Pressegespräch in Gerersdorf (Bezirk St. Pölten) anlässlich einer Servicetour. Ziel ist, dass das Angebot bis 2030 von möglichst allen Menschen in Österreich genutzt wird.

Im Rahmen der Tour beobachte man großen Andrang und Bedarf, sagte Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Seit dem Start im Juli hat sich die Zahl der Nutzer von rund 3,9 auf 4,1 Millionen erhöht. Bis 2030 sollen es rund neun Millionen sein. Mehr als 500 Amtswege stehen digital für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Im nächsten Jahr soll etwa der digitale Studierendenausweis integriert werden.

Servicetour wird bis Jahresende verlängert
Ziele von ID Austria sind laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) „mehr Service, weniger Bürokratie“ sowie „einfache und sichere Nutzung“. ID Austria soll die Verwaltung effizienter machen und Bürgern helfen, von einem Bund an digitalen Kennungen zu einem „Zentralschlüssel“ zu kommen, sagte Gemeindebundpräsident Johannes Pressl, ÖVP-Bürgermeister von Ardagger (Bezirk Amstetten). 

Lesen Sie auch:
Elisabeth T. wollte nicht mittels ID Austria in die Schulsoftware einsteigen. Daraufhin erhielt ...
„Keine Alternative“
ID Austria verweigert: Wiener Lehrerin verlor Job
17.07.2025
Bürokratische Hürde
Wie Behinderung den Weg zur ID Austria erschwert
18.07.2025
„Generalschlüssel“
Handy-App „Digitales Amt“ wird zu „ID Austria“
24.06.2025

Gemeinden, die die Registrierung noch nicht anbieten, erhalten in den nächsten Tagen ein Schreiben, kündigte er an. Mithilfe einer Plattform soll künftig jede Kommune ihren Bürgern die Anmeldung für ID Austria anbieten, erläuterte Pressl.

ID Austria soll „der zentrale digitale Identifikationsschlüssel für jede Bürgerin und jeden Bürger“ werden, sagte Pröll. Ermöglicht wird, Amtswege sicher online zu erledigen, digitale Ausweise am Handy zu nutzen und Verträge rechtsverbindlich zu unterschreiben. Im Rahmen der Servicetour durch ganz Österreich, die laut Pröll bis Jahresende verlängert wird, wird die Registrierung angeboten.

Elektronische Signatur
ID Austria: Registrierung bald in mehr Gemeinden
Trotz AI Act der EU
Viele Unternehmen laut Umfrage noch nicht KI-fit
Krone Plus Logo
Geschäft Telemedizin
Viagra: So tricksen wir hier die Rezeptpflicht aus
Krone Plus Logo
Andi macht was Dummes
Influencerleben: Zwischen Loblied und Todesdrohung
Technologie im Haus
„Ein Smart Home ist mittlerweile unverzichtbar“

